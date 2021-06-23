Everton Ribeiro se despede de Gerson: 'Vamos sentir sua falta, mas seja feliz'

Gerson faz sua última partida pelo Flamengo nesta quarta-feira, contra o Fortaleza no Maracanã, e as homenagens para o Coringa começaram na véspera, com o programa especial transmitido pelo próprio clube e as mensagens de companheiros, como Gabriel Barbosa e Filipe Luís. Nesta tarde, foi Everton Ribeiro quem publicou mensagem direcionado ao camisa 8.
- A história foi feita, Coringa! Seu sonho de menino foi realizado. Foi bom jogar ao seu lado, mas a resenha foi melhor ainda. Que Deus continue abençoando! Sempre na torcida aqui, meu mano! Vamos sentir sua falta, mas seja feliz! - publicou o meia Everton Ribeiro, camisa 7 do Flamengo, nesta quarta-feira.