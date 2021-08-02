Everton Ribeiro publica vídeo e celebra vacinação contra a Covid-19: 'Chegou meu dia! Vacinas salvam'

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

A segunda-feira foi especial para Everton Ribeiro. Aos 32 anos, o meia do Flamengo recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no Rio de Janeiro, e compartilhou imagens do momento especial em suas redes sociais.

- Chegou meu dia! Vacinas salvam. Vamos juntos até que possamos voltar a viver como antes, lotando os estádios e trazendo aquela energia que muda o jogo pra nós - publicou o camisa 7 rubro-negro - confira as imagens abaixo.+ Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Brasileiro! No vídeo, no qual aparece ao lado da esposa Marília Nery, Everton Ribeiro também fez um agradecimento ao "pessoal do SUS (Sistema Único de Saúde)".