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  • Everton Ribeiro publica vídeo e celebra vacinação contra a Covid-19: 'Chegou meu dia! Vacinas salvam'
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Everton Ribeiro publica vídeo e celebra vacinação contra a Covid-19: 'Chegou meu dia! Vacinas salvam'

Camisa 7 do Flamengo compartilhou imagens em suas redes sociais...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 14:03
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A segunda-feira foi especial para Everton Ribeiro. Aos 32 anos, o meia do Flamengo recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no Rio de Janeiro, e compartilhou imagens do momento especial em suas redes sociais.
- Chegou meu dia! Vacinas salvam. Vamos juntos até que possamos voltar a viver como antes, lotando os estádios e trazendo aquela energia que muda o jogo pra nós - publicou o camisa 7 rubro-negro - confira as imagens abaixo.+ Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Brasileiro! No vídeo, no qual aparece ao lado da esposa Marília Nery, Everton Ribeiro também fez um agradecimento ao "pessoal do SUS (Sistema Único de Saúde)".
- Estou vacinado. Deu tudo certo. Pessoal do SUS, muito obrigado por esse lindo trabalho imunizando e trabalhando em prol do próximo, da população. Que a gente possa vacinar todo mundo o mais rápido possível - afirmou.Após vencer o Corinthians no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. O próximo compromisso do Rubro-Negro é diante do ABC, pela Copa do Brasil, partida na qual o time da Gávea atuará com reservas pela vantagem de 6 a 0 obtida no jogo de ida. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho viajará para Natal.

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