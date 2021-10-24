Everton Ribeiro promete reflexão ao Flamengo após derrota no Fla-Flu: 'Temos que melhorar muito'

O Flamengo teve uma noite de sábado para esquecer, no Maracanã, em duelo diante do Fluminense, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota por 3 a 1 acentuou falhas coletivas graves, e Everton Ribeiro, um dos líderes do elenco, falou sobre a atuação de hoje na saída do gramado.- Lógico que uma derrota dessa dificulta bastante, mas a gente não vai abaixar a cabeça. Temos que melhorar muito nos importantes jogos que temos pela frente. Temos que subir nosso nível novamente e, juntos, vamos sair dessas derrotas e desse jogo que não é nosso - disse ER7, ao "Premiere", emendando: