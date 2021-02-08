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Everton Ribeiro lamenta chances perdidas pelo Flamengo em empate com o Red Bull Bragantino

O empate em 1 a 1, em Bragança Paulista, levou o Rubro-Negro aos 65 pontos no Brasileiro...
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Publicado em 

07 fev 2021 às 22:50

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 22:50

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo finalizou mais vezes contra a meta do Bragantino neste domingo, mas não conseguiu vencer no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 35ª rodada do Brasileirão. Foi justamente os erros no setor ofensivo, na hora de decidir, que foram lamentados pelo capitão Everton Ribeiro na saída de campo.
- Fizemos um jogo consistente. Equipe qualificada do outro lado, pecamos na frente, escolhemos errado. Campeonato é assim, temos que melhorar e tentar vencer os três próximos jogos para vencer o que acontece - afirmou, ao Premiere, antes de completar:
- Nosso sentimento é de buscar até o fim. Vamos buscar até o fim. Uma vitória ia nos deixar em uma situação muito boa, mas vamos procurar vencer os próximos jogos.O resultado levou o Flamengo aos 65 pontos, e o time de Rogério Ceni perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que tem 66, entra em campo pela 35ª rodada na próxima quarta-feira, contra o Sport, no Beira-Rio. Confira a classificação e simule os resultados clicando aqui.

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