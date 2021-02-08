Everton Ribeiro lamenta chances perdidas pelo Flamengo em empate com o Red Bull Bragantino

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo finalizou mais vezes contra a meta do Bragantino neste domingo, mas não conseguiu vencer no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 35ª rodada do Brasileirão. Foi justamente os erros no setor ofensivo, na hora de decidir, que foram lamentados pelo capitão Everton Ribeiro na saída de campo.

- Fizemos um jogo consistente. Equipe qualificada do outro lado, pecamos na frente, escolhemos errado. Campeonato é assim, temos que melhorar e tentar vencer os três próximos jogos para vencer o que acontece - afirmou, ao Premiere, antes de completar: