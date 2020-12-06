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Éverton Ribeiro fica perto de igualar seu recorde de gols em uma temporada pelo Flamengo

Camisa 7 foi o autor do gol na vitória sobre o Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 08:50

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 08:50

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O gol sempre foi quase que um detalhe para Éverton Ribeiro. Lateral-esquerdo de origem, desde cedo usou o seu talento para servir seus companheiros. Algo que poderia soar como um ponto negativo para um meia ofensivo, mas não no caso de Éverton. Inteligente e participativo, o camisa 7 do Flamengo tem como maior virtude a organização e a celeridade do meio-campo. Em 2020, porém, o apoiador parece estar cada vez mais confortável com as redes.
Contra o Botafogo, neste sábado, o jogador marcou o único gol da partida, garantindo mais três pontos ao time da Gávea. Esse foi o seu 9º tento em 42 jogos pela equipe em 2020, a sua segunda maior marca desde que chegou ao clube, em 2017. Sua temporada mais goleadora pelo Rubro-Negro aconteceu em 2018, quando estufou as redes dez vezes em 57 atuações. Ou seja, falta apenas um para igualar seu recorde no Flamengo.
Essa já é também uma de suas melhores marcas na carreira. Além de 2018, Éverton Ribeiro marcou 10 ou mais gols em apenas três outros anos: em 2012, quando fez 13 pelo Coritiba; em 2013, marcando 15 pelo Cruzeiro; e em 2015/2016, jogando pelo Al Ahli, dos Emirados Árabes, onde deixou a sua marca em 11 oportunidades.
TEMPORADAS MAIS GOLEADORAS DE ÉVERTON RIBEIRO- Dados OGol
2013 - 15 gols - Cruzeiro2012 - 13 gols - Coritiba​15/16 - 11 gols - Al Ahli2018 - 10 gols - Flamengo2020 - 9 gols - Flamengo2014 - 8 gols - Cruzeiro16/17 - 8 gols - Al Ahli

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