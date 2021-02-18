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Everton Ribeiro, do Flamengo, supera Benítez e leva prêmio de gol mais bonito do Brasileirão; reveja o lance

Em eleição acirrada nas redes sociais, meia rubro-negro ganhou pelo gol marcado na vitória sobre o Fortaleza, no primeiro turno da competição...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 14:53

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 14:53

O gol de Everton Ribeiro, na vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, pela 16ª rodada, foi eleito pelos internautas o mais bonito do Brasileirão 2020. Na eleição realizada pelo perfil oficial da competição no Instagram, o meia rubro-negro enfrentou o vascaíno Benítez na final e venceu por uma diferença de apenas 2% entre os mais de 400 mil votos. Assista o golaço no vídeo acima.
Essa é a terceira vez consecutiva que um atleta do Flamengo recebe o prêmio de gol mais bonito do Brasileirão. Em 2018, o próprio Everton venceu com o gol marcado contra o Cruzeiro, no Mineirão, quando deu uma caneta em Egídio e acertou um belo chute.
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Em 2019, foi a vez de Arrascaeta ser eleito o ganhador pelo gol de bicicleta marcado contra o Ceará, no Castelão. Esse golaço, inclusive, levou o uruguaio a disputar o Prêmio Puskas, da Fifa, no qual acabou ficando na segunda posição.
A votação deste ano contou com 32 gols e foi dividida em cinco fases de mata-mata. Para ganhar a eleição, o golaço de Everton Ribeiro venceu gols de Luciano (São Paulo), Bruno Henrique (Flamengo), Gabigol (Flamengo) e Rafael Moura (Goiás) antes da final contra Martín Benítez (Vasco).

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