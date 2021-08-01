Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Everton Ribeiro desencanta e vibra com primeiro gol na temporada após vitória: 'Estava sonhando com isso'
futebol

Everton Ribeiro desencanta e vibra com primeiro gol na temporada após vitória: 'Estava sonhando com isso'

Meia-atacante do Flamengo abriu o marcador no triunfo sobre o Corinthians, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 18:24
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo manteve a toada e conseguiu uma vitória dominante sobre o Corinthians, por 3 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena. Everton Ribeiro abriu o triunfo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; Gustavo Henrique e Bruno Henrique completaram o placar. E o camisa 7, destaque em meio a uma ótima atuação coletiva, destacou o desempenho da equipe em ascensão: ATUAÇÕES: ER7 se sobressai em um Fla de notas elevadas contra o Corinthians
- Fruto do nosso trabalho. O Renato chegou e vem colocando cada vez mais o trabalho dele na prática. Nós estamos conseguindo assimilar muito bem o que ele pede, com empenho de todos. Tanto de quem começa quanto de quem entra durante o jogo. Isso faz ficarmos cada vez mais forte para o resto da temporada. Estou muito feliz - falou Everton, em entrevista à "Rede Globo".
- Foi meu primeiro gol na temporada. Estava sonhando com isso - emendou.
Por fim, Everton Ribeiro deixou um recado à ginasta do Flamengo Rebeca Andrade, campeã olímpica na madrugada deste domingo, nos Jogos de Tóquio:
- Quero mandar um recadinho para Rebeca. Parabéns, representando muito bem o Brasil e o nosso Mengão. A medalha de Ouro veio justamente hoje que nós vencemos também. A nação rubro-negra está muito feliz.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
O Flamengo, agora, é o quinto colocado do Brasileirão, com 24 pontos. O próximo desafio é o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o ABC, em Natal, nesta quinta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados