Everton Ribeiro comemora apoio da torcida do Flamengo no AeroFla: 'Foi sensacional'

Na última sexta-feira, a torcida do Flamengo preparou um "AeroFla" para se despedir do time, que viajou à Porto Alegre - e de lá irá diretamente para Montevidéu, onde disputa a final da Libertadores. Em entrevista à Fla TV, Everton Ribeiro, que já estava no time em 2019, lembrou do AeroFla daquele ano - antes da decisão contra o River Plate - e exaltou a energia da Nação.> LANCE! mostra bastidores do Flamengo no Uruguai; confira- Foi sensacional. Já tínhamos vivido isso em 2019. E a gente vê como foi maior, né? Como aumentou o amor que a torcida tem por esse manto é incrível, contagia todo mundo. Alguns jogadores estavam passando pela primeira vez, então, foi legal também vê-los assistindo essa torcida, abraçando a equipe, nos levando... Foi emocionante. Ficava agradecendo a Deus por estar podendo viver esse momento mais uma vez porque é o que nos motiva.

Durante o AeroFla, alguns torcedores subiram no ônibus que levava a delegação até o Galeão e ainda chegaram a conversar com os jogadores pela "janelinha". O meio-campista recordou desse momento com alegria e revelou que o grupo se divertiu.

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- Quando a gente vê aquela loucura de subir no ônibus, a gente dá muita risada. Lá dentro, a gente começa gritar. Ia subindo um, daqui a pouco ia subindo outro... Chega mensagem e foto, e, quando a gente vê, tem 50 cabeças lá em cima do ônibus. Então, foi muito emocionante. A gente sabe que não são todos que podem estar com a gente em Montevidéu, mas só da Nação estar com a gente ali dentro do ônibus... A gente sabe que estão torcendo e levando energia positiva para a grande final.

Antes da grande final, contudo, o Flamengo ainda tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho vai a campo nesta terça-feira, às 21h, para enfrentar o Grêmio, na Arena do Grêmio. A partida é válida pela segunda rodada e terá transmissão em tempo real do LANCE!.