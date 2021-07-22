Everton Ribeiro celebra vaga nas quartas e nova marca pessoal no Flamengo: 'Uma honra imensa'

Além da classificação para as quartas de final da Libertadores, a goleada de 4 a 1 sobre o Defensa y Justicia teve um significado especial para Everton Ribeiro. Titular na partida desta quarta-feira no Mané Garrincha, o meia chegou à marca de 33 jogos pelo Flamengo no torneio continental e agora é o terceiro jogador que mais defendeu o clube na história da competição, ao lado de Adílio.
Apenas Júnior (48) e Léo Moura (36) estão à frente de Everton Ribeiro no ranking. Após a goleada, o camisa 7 celebrou a nova marca pessoal no Rubro-Negro (veja no vídeo acima).