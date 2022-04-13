Everton Ribeiro brilha em função cerebral e cola no top-5 de artilheiros do Flamengo na Libertadores

Capitão do Flamengo, Everton Ribeiro fez jus à confiança depositada por Paulo Sousa e desfilou o seu talento na vitória sobre o Talleres-ARG, na última terça-feira, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, por 3 a 1. Ele marcou dois gols no Maracanã e ratificou o seu faro de artilheiro quando o assunto é o torneio continental. Foi a terceira vez que Ribeiro marcou dois gols numa mesma partida pelo Flamengo em Libertadores e, no geral, a quarta pelo clube. Os ótimos números o fizeram colar no top-5 de jogadores que mais marcaram pelo clube na competição, totalizando nove tentos. Veja o histórico de bolas na rede:

Libertadores de 2018 - Dois gols contra o Emelec-EQU (vitória do Fla por 2x0)Libertadores de 2019 - Dois gols contra o San Jose-BOL (vitória do Fla por 6x1)Libertadores de 2019 - Um gol contra a LDU-EQU (vitória do Fla por 3x1)Libertadores de 2020 - Dois gols contra o Junior-COL (vitória do Fla por 2x1)Libertadores de 2022 - Dois contra o Talleres-ARG (vitória do Fla por 3x1)

Vale ressaltar que Everton Ribeiro ainda marcou dois gols num mesmo jogo pelo Flamengo diante do Cruzeiro, no Brasileirão de 2018, em triunfo por 2 a 0.

O top-5 do Flamengo em Libertadores:

1º - Gabigol - 23 gols2º - Zico e Bruno Henrique - 16 gols4º - Gaúcho e Tita - 10 gols6º - Everton Ribeiro - 9 gols

POSICIONAMENTO DEU UM GÁS

A boa atuação de Everton Ribeiro na noite passada passou pela liberdade dada ao camisa 7 no meio rubro-negro, onde pôde flutuar entre as linhas do Talleres e, em função cerebral, encontrou espaços para explorar a sua principal característica: a criatividade. E foi coroado com os dois bonitos gols já citados: um em arremate da entrada da área e outro após infiltração pelo lado esquerdo, tabelando com Bruno Henrique.

Não é novidade o fato de Everton Ribeiro atuar pela meia com Paulo Sousa, que, em seu início de trabalho, escalou o jogador na ala esquerda. O camisa 7 já havia atuado contra o Madureira, pela Taça Guanabara e sendo protagonista, e Fluminense, na ida da final do Carioca, por exemplo.

PRÓXIMO JOGO DO FLA

> Veja a tabela do Brasileirão

O próximo jogo do Fla de ER7 será contra o São Paulo, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileiro, novamente no Maracanã. Pela Libertadores, volta a campo no dia 28 deste mês, contra o Universidad Católica, no Chile.