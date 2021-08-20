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futebol

Everton Felipe quer bilhar contra o São Paulo

Meio-campista já passou pelo Tricolor e agora voltou a defender as cores do Leão da Ilha do Retiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 20:21

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 20:21

Crédito: Everton Felipe está de volta ao Sport (Anderson Stevens
O meia-atacante Everton Felipe pode reencontrar o São Paulo na partida desse domingo, às 20:30 (Horário de Brasília), válida pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pelo tricolor paulista, o meia atuou em 20 partidas, sendo muito importante na campanha do Paulistão 2018, quando sob o comando de Mancini, ajudou a equipe a chegar na final do torneio, batendo e acertando um dos pênaltis que classificou a equipe na semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque .
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Recém chegado em seu retorno ao Sport, Everton Felipe foi muito bem recebido pela torcida com direito a festa no aeroporto. O meia vai para a sua segunda passagem pelo Leão da Ilha do Retiro, onde já atuou em 122 partidas e conquistou três títulos, dois Campeonatos Pernambucanos em 2014 e 2017, além da Copa do Nordeste ganha em 2014.
O meia atuou 21 minutos em sua estreia na última rodada contra o Flamengo e somou bons números, acertando vinte passes e conseguindo 2 desarmes, além de uma interceptação. O camisa 97 segue buscando ganhar ritmo de jogo e principalmente o entrosamento ideal com seus novos companheiros em prol de um único objetivo: Salvar o Leão da Ilha de um novo rebaixamento.

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