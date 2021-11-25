Everton Felipe comenta a luta do Sport para escapar do rebaixamento

Faltam quatro rodadas para o Sport encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro e o risco de rebaixamento é enorme.

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O time de Gustavo Florentín está na penúltima colocação e precisa somar pontos de qualquer maneira para evitar a queda.

O primeiro desafio é o São Paulo. No Morumbi, o Leão precisa arrancar os três pontos se quiser sonhar com chances.

O meia Everton Felipe, contratado nesta temporada, entende o sentimento do torcedor e comentou sobre o momento da equipe.

‘São jogos difíceis, teoricamente. Bate uma tristeza porque você vê o clube que ama na situação que está vivendo, que não é novidade. O Sport precisa ficar uns dois a três anos na Série A, para se reestruturar, pagar dívidas, ajeitar estádio. Bate uma angústia no peito muito grande, porque você sabe que o clube do seu coração precisa disso’.