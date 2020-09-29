Everton, da Inglaterra, é o favorito para contratar Todibo, do Barcelona

Sem espaço com o técnico Ronald Koeman, o zagueiro Jean-Clair Todibo pode deixar o Barcelona em breve. E segundo informações da "Le10sport", o Everton, da Inglaterra, é o favorito para contratar o defensor de 20 anos, que esteve emprestado ao Schalke 04 na última temporada.De acordo com o portal, a intenção do clube comandado por Carlo Ancelotti é, inicialmente, contratar o atleta por empréstimo. Mesmo com bons reforços até o momento, como James Rodríguez e Allan, os Toffees continuam atentos ao mercado em busca de qualificar o elenco.