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Everton, da Inglaterra, é o favorito para contratar Todibo, do Barcelona

Zagueiro está sem espaço com Ronald Koeman e deverá deixar o Camp Nou...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 13:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 13:56
Crédito: Divulgação / Barcelona / Site oficial
Sem espaço com o técnico Ronald Koeman, o zagueiro Jean-Clair Todibo pode deixar o Barcelona em breve. E segundo informações da "Le10sport", o Everton, da Inglaterra, é o favorito para contratar o defensor de 20 anos, que esteve emprestado ao Schalke 04 na última temporada.De acordo com o portal, a intenção do clube comandado por Carlo Ancelotti é, inicialmente, contratar o atleta por empréstimo. Mesmo com bons reforços até o momento, como James Rodríguez e Allan, os Toffees continuam atentos ao mercado em busca de qualificar o elenco.
Ainda de acordo com a publicação, outro clube grande do Velho Continente está interessado no jogador. No caso, o time é o Napoli, da Itália.

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