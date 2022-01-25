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Everton Cebolinha marca no tempo normal, Benfica bate o Boavista nos pênaltis e vai à final da Taça da Liga

Encarnados vão à decisão do torneio e buscam o oitavo título de sua história. Finalíssima será no próximo sábado, contra Sporting ou Santa Clara, que se enfrentam nesta quarta...
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Publicado em 

25 jan 2022 às 20:11

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 20:11

O Benfica está classificado para a final da Taça da Liga de Portugal. Nesta terça-feira, a equipe de Lisboa encarou o Boavista no Estádio Municipal de Leiria, pela semifinal do torneio, e os Encarnados venceram nos pênaltis por 3 a 2 depois de empate em 1 a 1 no tempo normal.Escolhido por Nélson Veríssimo para começar o jogo como titular, o brasileiro Everton Cebolinha abriu o marcador aos 15 minutos. Depois de lançamento da defesa, o camisa 7 foi mais esperto que a marcação e bateu na saída do goleiro para marcar. No segundo tempo, de pênalti, Gustavo Sauer empatou.
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O empate permaneceu no placar até o fim, e a partida foi para os pênaltis. Na decisão, Grimaldo, Meïté e Weigl marcaram para o Benfica, enquanto Rodrigo Abascal e Hamache fizeram para o Boavista. Pizzi e Vertonghen perderam para os Encarnados, e Seba Pérez, Petar Musa e De Santis erraram para as Panteras.
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Na final da Taça da Liga de Portugal, o Benfica vai enfrentar o vencedor do jogo entre Sporting e Santa Clara, que fazem a outra semifinal nesta quarta-feira. A decisão será também no Estádio Municipal de Leiria, no próximo sábado, às 16h45 (de Brasília).
Crédito: EvertonCebolinhamarcoucincogolspeloBenficanaatualtemporada(Foto:Divulgação/Benfica

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