Everton Cebolinha faz golaço, e Benfica vence o Tondela no Português

Pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Tondela nesta sexta-feira e chegou ao terceiro triunfo consecutivo na competição nacional. O destaque da partida foi o brasileiro Everton Cebolinha, que marcou um golaço. Com o resultado, os Encarnados chegaram aos 66 pontos. Pizzi fez o outro gol.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsJogando fora de casa, o Benfica partiu para cima no início da partida e com 20 minutos já vencia por 2 a 0. O primeiro gol foi de Pizzi, depois de linda jogada de Cebolinha pela esquerda. Poucos minutos depois, Everton arriscou de chapa da entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Pedro Trigueira.
No segundo tempo, o Benfica diminuiu o ritmo e o time de Jorge Jesus apenas tentou administrar a vantagem. O Tondela até cresceu de produção, teve algumas chances, mas não conseguiu balançar as redes do brasileiro Helton Leite.
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O Benfica volta a campo na próxima quinta-feira, quando faz o grande clássico de Portugal contra o Porto. O jogo será no Estádio da Luz, na capital Lisboa, às 14h30 (de Brasília). O Tondela, na sexta-feira, enfrenta o Boavista, fora de casa.