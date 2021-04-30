AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Everton Cebolinha faz golaço, e Benfica vence o Tondela no Português

Brasileiro participa dos dois gols da partida, é eleito o melhor em campo e time do técnico Jorge Jesus chega ao terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Português...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 17:59
Crédito: Reprodução / Twitter Benfica
Pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Tondela nesta sexta-feira e chegou ao terceiro triunfo consecutivo na competição nacional. O destaque da partida foi o brasileiro Everton Cebolinha, que marcou um golaço. Com o resultado, os Encarnados chegaram aos 66 pontos. Pizzi fez o outro gol.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsJogando fora de casa, o Benfica partiu para cima no início da partida e com 20 minutos já vencia por 2 a 0. O primeiro gol foi de Pizzi, depois de linda jogada de Cebolinha pela esquerda. Poucos minutos depois, Everton arriscou de chapa da entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Pedro Trigueira.
No segundo tempo, o Benfica diminuiu o ritmo e o time de Jorge Jesus apenas tentou administrar a vantagem. O Tondela até cresceu de produção, teve algumas chances, mas não conseguiu balançar as redes do brasileiro Helton Leite.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
O Benfica volta a campo na próxima quinta-feira, quando faz o grande clássico de Portugal contra o Porto. O jogo será no Estádio da Luz, na capital Lisboa, às 14h30 (de Brasília). O Tondela, na sexta-feira, enfrenta o Boavista, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados