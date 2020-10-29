Everaldo lamenta gol no fim e diz que Corinthians entrou para 'sufocar'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Herói nas duas últimas vitórias do Corinthians no Brasileirão, Everaldo não conseguiu salvar o time da derrota por 1 a 0 para o América-MG, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante lamentou o resultado em casa, mas acredita que o confronto está aberto para a decisão na próxima quarta-feira, na Arena Independência.Em entrevista para a TV Globo na saída do campo, Everaldo explicou que o Timão entrou em campo com a proposta de "sufocar" o Coelho e ser ofensivo o suficiente para balançar a rede do adversário, que acabou anotando o tento da vitória no fim do jogo, em um erro de saída de bola da equipe de Mancini.

- Nós entramos com a proposta de sufocar os caras, de atacar bastante para tentar fazer os gols. Eles vieram para se defender e sair em contra-ataque. Infelizmente numa escapada eles fizeram o gol - analisou o atacante.

Apesar da derrota e da desvantagem levada para o duelo de volta, que será na próxima quarta-feira, em Minas Gerais, Everaldo se diz otimista para a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto a decisão não chega, o camisa 37 foca no trabalho e na 19ª rodada do Brasileirão-2020.

- Mas ainda está em aberto (o confronto), vamos trabalhar forte, tentar esquecer, sábado temos o Internacional (pelo Campeonato Brasileiro), e depois trabalhar forte para reverter. Sabemos da nossa força e vamos em busca da classificação - concluiu.