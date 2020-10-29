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Everaldo lamenta gol no fim e diz que Corinthians entrou para 'sufocar'

Atacante do Timão vê confronto aberto para a decisão em Minas Gerais, na próxima quarta-feira, quando o América-MG entrará com 1 a 0 de vantagem no Independência...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 00:02

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 00:02
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Herói nas duas últimas vitórias do Corinthians no Brasileirão, Everaldo não conseguiu salvar o time da derrota por 1 a 0 para o América-MG, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante lamentou o resultado em casa, mas acredita que o confronto está aberto para a decisão na próxima quarta-feira, na Arena Independência.Em entrevista para a TV Globo na saída do campo, Everaldo explicou que o Timão entrou em campo com a proposta de "sufocar" o Coelho e ser ofensivo o suficiente para balançar a rede do adversário, que acabou anotando o tento da vitória no fim do jogo, em um erro de saída de bola da equipe de Mancini.
- Nós entramos com a proposta de sufocar os caras, de atacar bastante para tentar fazer os gols. Eles vieram para se defender e sair em contra-ataque. Infelizmente numa escapada eles fizeram o gol - analisou o atacante.
Apesar da derrota e da desvantagem levada para o duelo de volta, que será na próxima quarta-feira, em Minas Gerais, Everaldo se diz otimista para a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto a decisão não chega, o camisa 37 foca no trabalho e na 19ª rodada do Brasileirão-2020.
- Mas ainda está em aberto (o confronto), vamos trabalhar forte, tentar esquecer, sábado temos o Internacional (pelo Campeonato Brasileiro), e depois trabalhar forte para reverter. Sabemos da nossa força e vamos em busca da classificação - concluiu.
O Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da competição. Com 21 pontos, o Timão ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, três à frente da zona da degola.

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