Evair e Pepe conduzirão taça da Libertadores no Maracanã

Crédito: Mauricio Lima/ Lancepress!

Nos instantes que precederão o início da final da Libertadores, neste sábado (30), a taça da competição entrará no gramado do Maracanã conduzida por um ídolo de cada time. Pepe, campeão pelo Santos, e Evair, ídolo e campeão vestindo a camisa do Verdão serão os responsáveis.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno​Evair, o matador, foi campeão da Libertadores em 1999. Em casa, o centroavante anotou um gol na decisão da competição e levará bons presságios para o elenco que agora busca o bi da América.