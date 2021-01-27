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futebol

Evair e Pepe conduzirão taça da Libertadores no Maracanã

Ídolos e campeões por Palmeiras e Santos levarão troféu para o gramado antes da partida...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 09:00
Crédito: Mauricio Lima/ Lancepress!
Nos instantes que precederão o início da final da Libertadores, neste sábado (30), a taça da competição entrará no gramado do Maracanã conduzida por um ídolo de cada time. Pepe, campeão pelo Santos, e Evair, ídolo e campeão vestindo a camisa do Verdão serão os responsáveis.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno​Evair, o matador, foi campeão da Libertadores em 1999. Em casa, o centroavante anotou um gol na decisão da competição e levará bons presságios para o elenco que agora busca o bi da América.
​Em virtude da pandemia e das restrições impostas pela Covid-19, a final dessa edição da Libertadores não terá nenhum show de música ou apresentação cultural, como é o protocolo. Apenas a presença dos ídolos acontecerá antes da partida.

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