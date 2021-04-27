Euder assina primeiro contrato profissional com o Flamengo; multa rescisória é de R$ 329 milhões

Uma das mais sonoras promessas das categorias de base do Flamengo, de 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube. O vínculo do jovem meia passa a ser de três anos, sendo que o Rubro-Negro passa a ser dono de 60% dos direitos do jogador revelado pelo Sport. - É um sonho, né? Foi tudo muito rápido, mas estou muito feliz pelo projeto que o Flamengo me ofereceu. Agradeço muito a confiança que o clube está depositando em mim. Agradeço muito a Deus, à minha família e ao meu empresário. Estou realizando um sonho de vestir essa camisa, e espero chegar ao profissional e escrever meu nome na historia desse clube gigante - disse.