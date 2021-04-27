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Euder assina primeiro contrato profissional com o Flamengo; multa rescisória é de R$ 329 milhões

Aos 16 anos e recrutado pelo Fla em 2020, meia comemorou o acerto: 'Foi tudo muito rápido, mas estou muito feliz pelo projeto que o Flamengo me ofereceu'...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 14:28
Crédito: Divulgação
Uma das mais sonoras promessas das categorias de base do Flamengo, de 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube. O vínculo do jovem meia passa a ser de três anos, sendo que o Rubro-Negro passa a ser dono de 60% dos direitos do jogador revelado pelo Sport. - É um sonho, né? Foi tudo muito rápido, mas estou muito feliz pelo projeto que o Flamengo me ofereceu. Agradeço muito a confiança que o clube está depositando em mim. Agradeço muito a Deus, à minha família e ao meu empresário. Estou realizando um sonho de vestir essa camisa, e espero chegar ao profissional e escrever meu nome na historia desse clube gigante - disse.
Destaque na base do Sport e já monitorado por clubes de peso da Europa, Euder chegou ao Flamengo no ano passado e disputou a Copa do Brasil Sub-17 pelo clube da Gávea.
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Para propostas do exterior, o Flamengo estipulou uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões) no contrato da joia.

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