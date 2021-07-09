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'Eu vi o Chay': paródia de 'I Will Survive' feita por torcedores do Botafogo viraliza na internet

Jogador ganha música comemorativa do perfil 'Bootfire' no Twitter; torcedores fizeram música em menos de quatro horas e vídeo tem mais de 10 mil curtidas...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 15:11
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Chay alcançou um novo patamar no Botafogo. Mesmo sem a presença dos torcedores no estádio, o camisa 14 ganhou uma música. Na última quinta-feira, o perfil "Bootfire" divulgou a paródia "Eu vi o Chay", inspirada na música "I Will Survive", de Gloria Gaynor.
+ Há vida sem Chay? Gols do Botafogo aumentam em 200% com o atacante em campo
Em menos de 24 horas no ar, o vídeo tem mais de 11 mil curtidas e quase 4 mil compartilhamentos. As mentes por trás da música pertencem a dois irmãos: Luiz Arthur e Kelsen, botafoguenses e que tem a página para fazer postagens com um tom mais divertido e irônico.
O LANCE! entrevistou os irmãos, que explicaram como surgiu a ideia de fazer a paródia, notada até pelo próprio Chay na rede social. – Desde que fizemos a primeira paródia sobre o Yaya Touré (da música Ameno - Era, vulgo 'Dorime') que fez bastante sucesso, passamos a pensar em mais músicas para fazer outras paródias. É difícil de explicar de onde surgem as ideias, mas nós dois temos déficit de atenção e todos os dias um turbilhão de pensamentos passam em nossas cabeças. Essa eu (Kelsen) pensei durante o trajeto do banco até a minha casa. Comecei a achar engraçado e terminei de lapidar quando cheguei em casa - afirmou.
– O vídeo já estava pronto desde terça feira, iríamos postar após o jogo (contra o CRB). Começamos a editar o vídeo quando estava 1 a 0 para o Botafogo, o jogo terminou 2 a 1 e o Chay ainda saiu machucado. Não foi 'zica', pessoal, apenas coincidência. Aí esperamos a poeira baixar um pouco e postamos - completou.
+ Veja a tabela da Série B
– Uma das poucas alegrias atualmente nesse Botafogo é o Chay e acreditamos que ele é merecedor de receber nosso amor em forma de canção - admitiu.
O "Bootfire" tinha um perfil com 8 mil seguidores no Twitter, mas ele foi banido por violar uma regra da rede social. Os irmãos estão tentando recuperar o número com uma nova conta, já conseguiram 3,500 pessoas e confiam que as paródias podem ajudar a levantar ainda mais.LETRA DE "EU VI O CHAY"
"Me apaixoneiFoi por um rapaz Que jogava na Portuguesa há uns meses atrásEle parece o Henry mas acho que ele joga maisEle é demaisÉ conhecido como ChayFico de pé mais uma vezPra ver Chayenne tabelando com o Oyama japonês​Ele tem bola pra jogar no Barça e Real MadridÉ a mistura entre Ronaldo, Messi e Thierry HenryAh por favor, mas tenha dóNeymar até que joga bem mas o Chayenne é melhor
​E o avô se gabou ontem com meu paiQue viu Garrincha, Maradona, Pelé, Cruyff e tudo maisDesculpa pai,Eu vi o ChayE se não fosse o Chamusca era capaz de jogar maisJairzinho eu não viNem van Basten ou DidiNão ligo maisEu vi o Chay"

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