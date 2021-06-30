'Eu conto ou você conta?': Thiago Mendes comenta foto de Maia e o vê estimular rumores sobre contratação

Bastou inserir um emoji na publicação de Thiago Maia, o seu ex-companheiro de Lille, para Thiago Mendes ver a torcida se empolgar com a possibilidade do acerto com o Flamengo e reedição da parceria da dupla. Na última terça-feira, o volante rubro-negro postou uma imagem treinando no Ninho do Urubu, e o jogador do Lyon, cobiçado pelo clube carioca, reagiu com uma figura de olhos.A resposta de Mendes foi o suficiente para torcedores do Fla "convocarem" o jogador, que ainda recebeu a seguinte resposta de Maia, acentuando o clima (otimista) de negociação:
- Eu conto ou você conta? - respondeu Thiago Maia ao xará Thiago Mendes.
Veja abaixo a postagem e as reações dos flamenguistas: EMPOLGAÇÃO PELA VOLTA AO BRASIL
Também nas redes sociais, a esposa de Thiago Mendes, Kelly Mendes, revelou que o "assunto mais falado em casa ultimamente" é a possibilidade do jogador de 29 anos voltar ao futebol brasileiro e permanecer no país, onde passa as férias, e os filhos, animados com a ideia, tentam convencer o pai. Confira: Conforme Rogério Ceni havia antecipado publicamente, ainda em maio, o Flamengo está antenado ao mercado em busca de uma reposição para a saída de Gerson. Thiago Mendes foi oferecido pelo estafe do meio-campista do Lyon e tem o nome avaliado internamente pela diretoria rubro-negra.
Thiago Mendes, fã confesso de Ceni, que foi seu ex-companheiro e treinador nos tempos de São Paulo, também já manifestou o interesse em ouvir o projeto do Fla, ciente das altas cifras envolvidas, até mesmo para empréstimo - a ideia inicial (saiba mais aqui). A aguardar os próximos capítulos (e postagens).