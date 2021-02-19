Eterno ídolo do Corinthians, Sócrates completaria 67 anos nesta sexta-feira

Crédito: J.B. Scalco/ Reprodução

O Corinthians comemora nesta sexta-feira o aniversário de um dos maiores ídolos da sua história. Sócrates, um dos idealizadores do maior movimento de atletas de um clube fora do campo, e além disso, jogador de grande técnica e habilidade, completaria 67 anos de idade nesta sexta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Natural de Belém-PA, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira foi o líder intelectual da Democracia Corinthiana, movimento do início dos anos 1980. Ele chegou ao Timão ainda em 1978, com 24 anos. Curiosamente, ele era médico recém-formado, após se destacar pelo Botafogo-SP – onde mantinha a carreira como atleta e os estudos na medicina.

Seu futebol se caracterizava pela habilidade, inteligência e toques de calcanhar. Dentro de campo, era destaque com gols decisivos e um futebol cerebral. Fora dele, se destacava reivindicando maior liberdade e participação para os atletas nas decisões relacionadas ao elenco, comissão técnica e demais funcionários do futebol corintiano.

Em sete anos de Corinthians, Sócrates vestiu a camisa alvinegra em 298 oportunidades, tendo marcado 172 gols. Conquistou o Campeonato Paulista em três oportunidades: 1979, 1982 e 1983. Ele cunhou uma das mais icônicas frases sobre o sentimento de ser corintiano: “O Corinthians não é só um time e uma torcida, é um estado de espírito”.