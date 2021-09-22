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futebol

Estudos sobre aplicação de 'clube-empresa' serão aprofundados na Chapecoense

Clube nomeou uma comissão específica de sete integrantes para fazer avaliações mais criteriosas sobre o tema...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 11:18
Crédito: Comissão terá 90 dias para avaliar a aplicação do modelo (Divulgação/Chapecoense
Sete conselheiros da Chapecoense foram nomeados pelo próprio clube como integrantes de uma comissão que terá como objetivo avaliar a possibilidade de aplicar o modelo administrativo de "clube-empresa" na Chape. A definição dos integrantes ocorreu através de reunião do Conselho Deliberativo ainda no início do mês, mas que veio a público apenas nesta semana.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA Comissão Provisória de Estudos de Viabilidade de Adoção do Modelo da Sociedade Anônima de Futebol será composta por Felipe Augusto Boza de Souza, Jakson Reis, Marcelo Henrique Hanauer, Marcelo Zolet, Mateus Scolari, Reni Donati e Rubio Eduardo Geissmann. O último dos citados, Rubio, foi escolhido como o coordenador da comissão.
A ideia do Verdão do Oeste é que a reunião de conselheiros tenha o prazo de 90 dias para emitir uma avaliação final sobre o tema em trabalho que foi detalhado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Rudimar Roberto Bortolotto:
- A Comissão foi constituída para estudo da lei 14193/2021 e para dotar o conselho deliberativo de todas as informações para a adoção ou não do modelo da sociedade anônima do futebol, focando nos reflexos, vantagens, desvantagens e demais efeitos para o clube.
Enquanto no âmbito de gestão o clube se prepara visando o futuro, o presente é a grande preocupação no departamento de futebol. Na lanterna do Campeonato Brasileiro com somente dez pontos ganhos (13 unidades atrás do primeiro fora do Z4, o Juventude), a equipe enfrenta na próxima rodada o Ceará, às 17h (de Brasília) do próximo sábado (25), na Arena Castelão.

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