Estrela empata com o Rio Branco VN e define semifinais do Capixabão

Dos quatro confrontos das quartas de final do Capixabão 2019, em apenas um o time que estava em desvantagem conseguiu a classificação para a próxima fase. E o Estrela do Norte foi o autor da façanha. Após a vitória de 2 a 1 no jogo de ida, na tarde deste domingo, o Alvinegro foi até o Olímpio Perim, arrancou o empate de 2 a 2 do Rio Branco VN e garantiu a classificação para as semifinais.

As semifinais do Capixabão 2019 Crédito: Globoesporte.com/ES

As semifinais

Nas semifinais o Estrela do Norte vai enfrentar o Vitória. Como fez uma melhor campanha na primeira fase, o time da Capital tem o mando de campo no jogo da volta. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a vaga para as finais será definida nas cobranças de pênaltis.

Os jogos das semifinais

Nesta segunda-feira a Federação de Futebol (FES) vai confirmar oficialmente as datas, horários e locais das duas partidas das semifinais do Capixaba 2019. Mas, provavelmente, o jogo de ida deve acontecer no próximo sábado, às 16h, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, e, a volta, no dia 13, também às 16h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.

Segundo semestre em aberto

Eliminado do Campeonato Capixaba, o Rio Branco de Venda Nova ainda não sinalizou se pretende disputar a Copa Espírito Santo, prevista para ter início no fim de agosto. Uma reunião deve acontecer nos próximos dias para definir o futuro da equipe em 2019.





Confira as semifinais do Capixabão:

Real Noroeste x Rio Branco