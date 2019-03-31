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Próxima fase

Estrela empata com o Rio Branco VN e define semifinais do Capixabão

Nas quartas de final, apenas um time que estava em desvantagem conseguiu a classificação: o Estrela

Publicado em 31 de Março de 2019 às 20:17

Publicado em 

31 mar 2019 às 20:17
Dos quatro confrontos das quartas de final do Capixabão 2019, em apenas um o time que estava em desvantagem conseguiu a classificação para a próxima fase. E o Estrela do Norte foi o autor da façanha. Após a vitória de 2 a 1 no jogo de ida, na tarde deste domingo, o Alvinegro foi até o Olímpio Perim, arrancou o empate de 2 a 2 do Rio Branco VN e garantiu a classificação para as semifinais.
As semifinais do Capixabão 2019 Crédito: Globoesporte.com/ES
As semifinais
Nas semifinais o Estrela do Norte vai enfrentar o Vitória. Como fez uma melhor campanha na primeira fase, o time da Capital tem o mando de campo no jogo da volta. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a vaga para as finais será definida nas cobranças de pênaltis.
Os jogos das semifinais
Nesta segunda-feira a Federação de Futebol (FES) vai confirmar oficialmente as datas, horários e locais das duas partidas das semifinais do Capixaba 2019. Mas, provavelmente, o jogo de ida deve acontecer no próximo sábado, às 16h, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, e, a volta, no dia 13, também às 16h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.
Segundo semestre em aberto
Eliminado do Campeonato Capixaba, o Rio Branco de Venda Nova ainda não sinalizou se pretende disputar a Copa Espírito Santo, prevista para ter início no fim de agosto. Uma reunião deve acontecer nos próximos dias para definir o futuro da equipe em 2019.
 
Confira as semifinais do Capixabão:
Real Noroeste x Rio Branco
Estrela x Vitória

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