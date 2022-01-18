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Estrela do Flamengo elogia início de trabalho de Paulo Sousa: 'Muito respeitado por todos jogadores'

Giorgian De Arrascaeta comentou os primeiros dias de trabalho com o técnico Paulo Sousa...
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Publicado em 

18 jan 2022 às 18:55

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:55

O Flamengo iniciou 2022 sob nova direção: Paulo Sousa chegou ao clube e, da sua maneira, está conquistando o elenco e dando sua cara ao dia a dia no Ninho do Urubu. Nesta terça, o meia Giorgian De Arrascaeta - que acertou a renovação do contrato até 2026 - fez elogios ao início de trabalho do técnico.- É um cara que é muito respeitado por todos os jogadores. Tem trazido uma ideia nova, e a gente tem que, o mais rápido possível, assimilar isso. Os treinos estão sendo muito bons. Então, tomara que, juntos, possamos conquistar coisas importantes - afirmou o uruguaio, nesta terça, em entrevista à FlaTV.O elenco profissional do Flamengo, que se reapresentou no dia 10 de janeiro, está em sua segunda semana de treinos sob o comando de Paulo Sousa. O Campeonato Carioca tem início na próxima quarta, dia 26, mas o Rubro-Negro atuará nas primeiras rodadas com uma equipe alternativa, formada por jovens das divisões de base e dirigida pelo treinador Fábio Matias, do Sub-20 do Fla.Veja tudo agora LANCE! Rápido" />
Crédito: OtécnicoPauloSousaduranteatividadenoNinhodoUrubu(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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