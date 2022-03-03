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Estreia do Corinthians no Brasileirão Feminino não terá venda de ingressos

Por motivos de infresturutra, Timão não comercializará entradas para o duelo contra o Red Bull Bragantino, na Fazendinha, mas promoverá ação de marketing ...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 18:57

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:57

A estreia do time feminino do Corinthians no Campeonato Brasileiro da categoria, contra o Red Bull Bragantino, programada para esse sábado (5), às 14h, na Fazendinha, não será aberta ao público geral, não tendo, portanto, comercialização de ingressos. A decisão ocorre por motivos de infraestrutura, já que o clube, através do Departamento de Patrimônio e Obras, tem feito adequações para dar maior segurança no atendimento ao público. No momento, o Timão faz testes de corpo de prova e ensaios no concreto e nas ferragens das arquibancadas da Fazendinha.
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Para que haja um público que atenda as limitações do estádio Alfredo Schürig, o Corinthians promoveu uma ação de marketing com o banco BMG, um dos patrocinadores do clube, que concederá aos portadores e portadoras do cartão #RespeitaAsMina um convite para assistir a partida podendo levar um convidado.
Também serão disponibilizados ingressos para o clube adversário, atendendo as normas do Estatuto do Torcedor. A torcida do Massa Bruta ficará em um local isolado na Fazendinha.
A equipe feminina do Corinthians é atual bicampeã brasileira da categoria. No ano passado, as Brabas também venceram o Paulista e a Libertadores. Neste ano, as meninas do Timão já levantaram um caneco, da Supercopa do Brasil.
Crédito: DueloentreCorinthianseBraga,peloBrasileirãoFeminino,serárealizadonaFazendinha(Foto:Divulgação

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