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futebol

Estreia do Bahia pela Copa do Nordeste é adiada pela CBF

Pedido que havia partido do próprio Esquadrão foi atendido pelo órgão que rege o futebol nacional...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 14:06

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 14:06

O primeiro jogo do Bahia na edição 2022 da Copa do Nordeste, frente ao Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, não acontecerá mais no próximo sábado (22). Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou um pedido do Esquadrão e fixou o confronto para o próximo dia 24 de fevereiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo detalhou o Tricolor de Aço, tanto Ceará como Fortaleza fizeram um pleito argumentando que atuaram já no dia 9 de dezembro pela última rodada do Brasileirão 2021, questão que fez a CBF prorrogar a estreia de ambos no Nordestão.
Logo, o Bahia se valeu do mesmo precedente, usando o argumento de isonomia da competição, e também para poder alongar os trabalhos de sua equipe principal já que, no Campeonato Baiano, a equipe de Aspirantes é quem atua.
Outros pontos que foram comentados abertamente pelo clube de Salvador foram a possibilidade de ter mais jogadores aptos a atuar diante da recuperação dos atuais testes positivos de Covid-19 e a expectativa de que, no fim do mês de fevereiro, as limitações de público estejam menores com a melhora do cenário pandêmico no estado.
Crédito: RodrigoCoca/Ag,Corinthians

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