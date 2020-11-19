Estreia de Rithely no Atlético-GO pode ocorrer justamente contra o Sport

Crédito: Divulgação/Atlético-GO

Em momento irregular no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO anunciou na última terça-feira (17) a contratação de Rithely para a sequência do Brasileirão. Após oito temporadas no Sport e rápida passagem pelo Internacional, o volante de 29 chega ao Dragão como esperança para ser uma peça importante no meio-campo.

- Chego para somar. O Atlético-GO tem um elenco de qualidade e já mostrou do que é capaz neste Brasileiro, vou trabalhar para buscar o meu espaço e procurar ajudar ao máximo dentro e fora de campo, conheço minhas qualidades e sei o quanto posso agregar a esse grupo - declarou.

Aos 29 anos, Rithely traz experiência ao grupo atleticano, mas rechaça o status de titular e garante que vai brigar por uma posição entre os 11 do técnico Marcelo Cabo:

- Acho que você tem que ganhar sua posição no dia a dia, no treinamento, dando seu melhor, se dedicando ao máximo e a comissão técnica vai decidir quem vai jogar ou não. Eu tenho que mostrar que tenho condições de ajudar a equipe e isso que quero fazer: chegar todo dia e mostrar que tenho algo diferente para ajudar o Atlético-GO.