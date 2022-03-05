Estreia de Quintero e vibração de Thiago Rodrigues: veja os bastidores da vitória do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco não teve uma boa atuação, sofreu diante de uma Ferroviária mais organizada, porém saiu de campo com a classificação. No único lance de lucidez do ataque cruz-maltino, Nene colocou a bola na cabeça de Raniel, que marcou o seu sexto gol na temporada. No vídeo de bastidores, o camisa 10 apareceu incentivando os companheiros e no fim Thiago Rodrigues, grande destaque da partida, vibrou com a torcida, em Araraquara. O início do vídeo mostrou a chegada do elenco e a presença de torcedores tirando fotos com Nene e Zé Ricardo. No vestiário, o meia teceu palavras de apoio ao elenco e deixou claro que o duelo é o jogo mais importante do ano - até então.

- Mentalidade forte, totalmente diferente do outro dia (no último clássico). No futebol acontece todo tipo de coisa, mas temos que estar preparados para qualquer situação: boa ou ruim. Vamos entrar firmes, vamos se doar dentro de campo. Isso aqui é uma família, mas tem que ser dentro de campo também com atitude e personalidade - disse Nene.

No fim da partida, o goleiro Thiago Rodrigues foi até o local destinado à torcida vascaína e vibrou muito. Nas entrevistas, os jogadores deixaram claro que o time soube sofrer e sair com a vitória. O 'Batman' da Colina comemorou e exaltou a o clube: 'Isso aqui é Vasco"

- Emoção à flor da pele. Jogo a jogo, mostrando esse nosso espírito. Sabíamos que seria um jogo difícil e tivemos uma boa atuação individual para ajudar a nossa equipe. Estou muito feliz por todos os nossos companheiros que se dedicaram muito e correram bastante. E novamente a nossa torcida que criou uma atmosfera hostil para o adversário. Estou muito feliz em poder contribuir. Parabenizar o grupo, a comissão técnica, a diretoria. Isso aqui é Vasco. O Vasco é para quem acredita - frisou o goleiro.

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O Gigante da Colina volta a campo neste domingo, às 16h, contra o Flamengo, pela décima rodada da Taça Guanabara, no Nilton Santos. Apesar de já ter garantido uma vaga nas semifinais, uma vitória será importante para dar moral à equipe, que ainda não venceu clássicos no ano.