Estreia de Paulo Sousa completa um mês: como está o Flamengo após atitudes radicais do técnico

Há exatamente um mês, o torcedor do Flamengo via a estreia de Paulo Sousa sob o comando do clube, que ouviu, atendeu a pedidos do treinador ainda nos primeiros dias de trabalho e o deu a "chave" do vestiário. Já se foram oito jogos, com um aproveitamento de 70,8%, num período marcado por atitudes radicais do português, seja nos novos métodos do dia a dia, no modelo tático ou nas cobranças públicas por mais "fome" do elenco.

Ao longo de 50 dias, Paulo Sousa, que começou a aplicar treinos no dia 10 de janeiro, foi de implementação de telão ao lado do campo, passando por GPS de última geração à aparelho de realidade virtual para auxiliar na recuperação de atletas como instrumentos otimizadores (veja mais aqui).

O elenco constantemente elogia a intensidade dos trabalhos, mas o técnico ainda não se encontra satisfeito com o ritmo oscilante do time ao longos dos jogos. Esta foi só uma das deficiências já expostas em entrevistas coletivas.

Ciente de suas rígidas exigências táticas, Gabigol já chegou a elogiar o Mister:

- Creio que estamos crescendo pouco a pouco, colocando em prática o que estamos fazendo no treino. Óbvio que faltam algumas coisinhas, mas, com o tempo, vamos melhorar. O Paulo tem feito um grande trabalho, uma grande trabalho mesmo. Estamos confiantes de que vamos fazer um grande ano.

Gabi é um dos 26 jogadores já utilizados por Paulo Sousa. Até o momento, o treinador ainda não repetiu escalação de um jogo para o outro (veja todas e os números abaixo), e dificilmente o fará contra o Vasco, na próxima rodada, já que Arrascaeta, peça-chave do time, iniciou no banco contra o Resende.

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Seguindo seus ideais e com respaldo para ser radical em suas atitudes, Paulo Sousa tem nesta semana a primeira dedicada apenas a treinamentos desde a sua estreia. Ou seja, um intervalo importante para o Mister aliar a correção das fragilidades já expostas do time com cobranças internas para embalar e amenizar o vice da Supercopa do Brasil, às vésperas das importantes decisões no Carioca.

Os números de Paulo Sousa no Flamengo:

JOGOS - 8Vitórias - 5Empates - 2Derrotas - 1Aproveitamento - 70,8%Gols marcados - 19Gols sofridos - 8

Todas as escalações de Paulo Sousa:

- Flamengo 3x0 Boavista (3ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Gustavo Henrique (David Luiz, 16'/2ºT), Noga e Cleiton; Matheuzinho, João Gomes (Willian Arão, 16'/2ºT), Thiago Maia e Renê (Everton Ribeiro, Intervalo); Vitinho, Marinho (Gabigol, Intervalo) e Pedro (Rodinei. 27'/2ºT) - Técnico: Paulo Sousa.

- Flamengo 0x1 Fluminense (4ª rodada do Carioca)Hugo; Rodinei (Isla, 38'/2ºT), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes, 15'/2ºT), Diego (Marinho, 6'/2ºT), Arrascaeta (Lázaro, 38'/2ºT) e Everton Ribeiro (Vitinho, 15'/2ºT); Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.

- Flamengo 2x1 Audax (5ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Isla, Léo Pereira e Filipe Luís (Cleiton, 13'/2ºT); Matheuzinho (Everton Ribeiro, 32'/2ºT), Andreas Pereira; Thiago Maia (Willian Arão, 13'/2ºT), Lázaro e Arrascaeta (Marinho, 13'/2ºT); Gabigol e Pedro (Diego, 41'/2ºT) - Técnico: Paulo Sousa.

- Flamengo 5x0 Nova Iguaçu (6º rodada do Carioca)Hugo Souza; Fabrício Bruno, Gustavo Henrique (Filipe Luís, 15'/2ºT) e Léo Pereira (Pedro, 34'/2ºT); Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Diego, 15'/2ºT), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Renê, 34'/2ºT); Marinho (Vitinho, 15'/2ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.

- Madureira 1x2 Flamengo (7ª rodada do Carioca)Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 18'/2ºT), Noga, Cleiton e Renê (David Luiz, 28'/2ºT); João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão, 39'/1ºT) e Diego; Vitinho (Bruno Henrique, 18'/2ºT), Marinho (Everton Ribeiro, intervalo) e Pedro - Técnico: Paulo Sousa.

- Atlético-MG 2(8)x(7)2 Flamengo (Supercopa do Brasil)Hugo Souza; Rodinei (Matheuzinho, 37'/2ºT), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Filipe Luís, 37'/2ºT); Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro (Lázaro, 17'/2ºT) e Arrascaeta (Vitinho, 37'/2ºT); Bruno Henrique (Diego, 26'/2ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.

- Botafogo 1x3 Flamengo (8ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz (Filipe Luís, 24'/2ºT) e Léo Pereira; Willian Arão (João Gomes, 20'/2ºT), Andreas Pereira, Matheuzinho, Lázaro (Vitinho, 24'/2ºT) e Arrascaeta (Marinho, 31'/2ºT); Pedro (Bruno Henrique, 20'/2/ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.

- Flamengo 2x2 Resende (9ª rodada do Carioca)Diego Alves; Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, intervalo) e Filipe Luís (Lázaro, 40'/2ºT); Rodinei, João Gomes (Willian Arão, intervalo), Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Vitinho, 21'/2ºT); Bruno Henrique, Pedro (Arrascaeta, intervalo) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.