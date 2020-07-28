Estreia de Nenê pelo Paris Saint-Germain completa dez anos

Crédito: Divulgação / Paris Saint-Germain

Há exatos dez anos, num dia 28 de julho, o meia Nenê fazia sua estreia pelo PSG, da França, em partida contra o Olympique de Marselha. Pelo clube parisiense, o jogador disputou 112 jogos e marcou 48 gols. Nenê é o terceiro artilheiro brasileiro da equipe, atrás apenas de Raí e Neymar.

- Muito feliz por poder comemorar essa data. A passagem pelo Paris foi extremamente importante para minha carreira, foi onde vivi grandes momentos da minha vida e tenho um carinho muito grande pelo clube e pela torcida - disse Nenê.

Pelo PSG, o meia foi campeão francês em 2012/13, além de ter conquistado alguns prêmios individuais. O jogador foi artilheiro brasileiro na Europa nas temporadas 2010/11 e 2011/12, melhor jogador do Campeonato Francês 2010/11, melhor jogador da Copa da França 2010/11, melhor jogador estrangeiro 2010/11, além de estar na seleção do Campeonato Francês nas temporadas 2010/11 e 2011/12.