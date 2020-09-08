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Estreia de Dome completa um mês e técnico tem aproveitamento superior ao de Mister em início no Flamengo

Nos oito primeiros jogos com Domènec Torrent, o Flamengo conquistou 58,3% dos pontos disputados, um aproveitamento superior em relação ao mesmo período com Jorge Jesus...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Passados 30 dias da estreia de Domènec Torrent, o Flamengo já dá sinais de ter superado a turbulência inicial - com duas derrotas - e ter encontrado um novo caminho sob o comando do catalão. As comparações com Jorge Jesus são inevitáveis e no que se refere aos primeiros oito jogos, o catalão obteve um aproveitamento melhor do que o português Jorge Jesus em seu início no clube.
Diferente do Mister, Dome só teve compromissos pelo Campeonato Brasileiro em seu primeiro mês. Sua estreia foi contra o Atlético-MG, há exatos 30 dias, e, desde então, o Flamengo conquistou 14 dos 24 pontos em disputa. Um aproveitamento de 58,3% que colocou o time em quinto lugar da tabela após oito rodadas. Inter (17), São Paulo (16), Galo (15) e Vasco (14) estão na frente.Em comparação com o início do trabalho do Mister, em 2019, o time de Dome também tem um desempenho defensivo melhor: sofreu um gol a menos (11 a 10). Por outro lado, a produção ofensiva do time com Jorge Jesus foi maior nas oito primeiras partidas do português, marcando 14 gols. Com Dome foram 11.
Jorge Jesus teve confrontos de maior peso no início de sua trajetória pelo clube, com confrontos mata-mata pelo Copa do Brasil e Libertadores (relembre todos jogos abaixo). O resto, com os recordes, títulos e muitas vitórias, é a história a qual Domènec Torrent também tenta escrever, ao seu estilo, à frente do time.
Nesta quarta-feira, o técnico catalão terá a experiência inédita de disputar um Fla-Flu. O clássico, pela nona rodada do Brasileirão, será no Maracanã às 21h30.OS OITO PRIMEIROS JOGOS DE JORGE JESUS NO FLAMENGO3V/3E/2D (50% de aproveitamento) - 14 gols pró / 11 gols contra
Athletico 1x1 Flamengo - 10/7Flamengo 6x1 Goiás - 14/7Flamengo 1x1 Athletico - 17/7Corinthians 1x1 Flamengo - 21/7Emelec 2x0 Flamengo - 24/7Flamengo 3x2 Botafogo - 28/7Flamengo 2x0 Emelec - 31/7Bahia 3x0 Flamengo - 4/8
OS OITO PRIMEIROS JOGOS DE DOME NO FLAMENGO4V/2E/2D (58,3% de aproveitamento) - 11 gols pró / 10 gols contra
Flamengo 0x1 Atlético-MG - 8/9Atlético-GO 3x0 Flamengo - 12/8Coritiba 0x1 Flamengo - 15/8Flamengo 1x1 Grêmio - 19/8Flamengo 1x1 Botafogo - 23/8Santos 0x1 Flamengo - 30/8Bahia 3x5 Flamengo - 2/9Flamengo 2x1 Fortaleza - 5/9

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