Estreia das Cabulosas, time feminino do Cruzeiro, no Brasileiro é adiada para o dia 18 de abril

Crédito: O Cruzeiro tentará avançar à fase de mata-mate em seu segundo ano na elite do futebol feminino-(Igor Sales/Cruzeiro

Com o reforço das medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19, a Diretoria de Competições da CBF divulgou, nessa sexta-feira, 19/03, a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino A-1. O torneio passa a ter o início previsto para o dia 17 de abril. E as Cabulosas do Cruzeiro fazem o primeiro jogo na competição no dia 18, a partir das 18h, contra o Real Brasília, no Sesc Venda Nova.

Além do Cruzeiro, outros 15 clubes disputam a competição, com Corinthians, atual campeão, Avaí/Kindermann, Palmeiras, São Paulo, Santos, Internacional, Ferroviária, Grêmio, Flamengo, São José, Minas Brasília, e as quatro equipes que conquistaram o acesso pela Série A-2: Napoli-SC, campeão da segunda divisão, Botafogo, Bahia e Real Brasília. A primeira fase do campeonato será realizada em formato de pontos corridos entre os 16 participantes. Ao final das 15 rodadas, as oito melhores equipes avançam para as quartas de final, em jogos de ida e volta em mata-mata.