Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Estreia das Cabulosas, time feminino do Cruzeiro, no Brasileiro é adiada para o dia 18 de abril
futebol

Estreia das Cabulosas, time feminino do Cruzeiro, no Brasileiro é adiada para o dia 18 de abril

O time  mineiro encara o Real Brasília-DF na estreia da competição, em casa...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 20:12
Crédito: O Cruzeiro tentará avançar à fase de mata-mate em seu segundo ano na elite do futebol feminino-(Igor Sales/Cruzeiro
Com o reforço das medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19, a Diretoria de Competições da CBF divulgou, nessa sexta-feira, 19/03, a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino A-1. O torneio passa a ter o início previsto para o dia 17 de abril. E as Cabulosas do Cruzeiro fazem o primeiro jogo na competição no dia 18, a partir das 18h, contra o Real Brasília, no Sesc Venda Nova.
Além do Cruzeiro, outros 15 clubes disputam a competição, com Corinthians, atual campeão, Avaí/Kindermann, Palmeiras, São Paulo, Santos, Internacional, Ferroviária, Grêmio, Flamengo, São José, Minas Brasília, e as quatro equipes que conquistaram o acesso pela Série A-2: Napoli-SC, campeão da segunda divisão, Botafogo, Bahia e Real Brasília. A primeira fase do campeonato será realizada em formato de pontos corridos entre os 16 participantes. Ao final das 15 rodadas, as oito melhores equipes avançam para as quartas de final, em jogos de ida e volta em mata-mata.
Segundo a CBF, após definidos os oito clubes classificados, o torneio terá uma pausa por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho. E a segunda fase está prevista para iniciar em agosto. As finais do Brasileiro Feminino A-1 também já têm datas pré-definidas, nos dias 12 e 26 de setembro. Jogos do Cruzeiro – Campeonato Brasileiro Feminino A1 18/04 - Domingo - 18h - Cruzeiro x Real Brasília-DF 21/04 - Quarta - 17h - Grêmio x Cruzeiro24/04 - Sábado - 19h - Palmeiras x Cruzeiro28/04 - Quarta - 15h - Cruzeiro x São José02/05 - Domingo - 15h - Minas Brasília x Cruzeiro09/05 - Domingo - 15h - Cruzeiro x Botafogo12/05 - Quarta - 15h - Kindermann Avaí x Cruzeiro16/05 - Domingo - 15h - Cruzeiro x Napoli23/05 - Domingo - Ferroviária x Cruzeiro26/05 - Quarta - Cruzeiro x São Paulo30/05 - Domingo - Internacional x Cruzeiro02/06 - Quarta - Cruzeiro x Flamengo06/06 - Domingo - Corinthians x Cruzeiro20/06 - Domingo - Cruzeiro x Bahia24/06 - Quarta - Santos x Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados