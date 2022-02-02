Estreia contra o Santos! Veja como ficou a tabela do Fluminense no Brasileirão

O Fluminense conheceu nesta quarta-feira a ordem dos adversários do Campeonato Brasileiro 2022. Conforme divulgado pela CBF, a estreia na competição, prevista para os dias 9, 10 ou 11 de abril, será diante do Santos, no Rio de Janeiro. O primeiro clássico é com o Flamengo, na oitava rodada. Já o duelo com o Botafogo acontece na 14ª rodada.O Tricolor vai encerrar a participação na competição nacional diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. A previsão do término do Brasileirão é em 13 de novembro. Vale lembrar que o torneio acaba mais cedo por conta da disputa da Copa do Mundo do Qatar no fim do ano.