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futebol

Estreia contra o Santos! Veja como ficou a tabela do Fluminense no Brasileirão

Tricolor faz os primeiros clássicos na oitava e na 14ª rodada da competição; estreia será entre os dias 9, 10 ou 11 de abril, no Rio de Janeiro...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 19:44
O Fluminense conheceu nesta quarta-feira a ordem dos adversários do Campeonato Brasileiro 2022. Conforme divulgado pela CBF, a estreia na competição, prevista para os dias 9, 10 ou 11 de abril, será diante do Santos, no Rio de Janeiro. O primeiro clássico é com o Flamengo, na oitava rodada. Já o duelo com o Botafogo acontece na 14ª rodada.O Tricolor vai encerrar a participação na competição nacional diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. A previsão do término do Brasileirão é em 13 de novembro. Vale lembrar que o torneio acaba mais cedo por conta da disputa da Copa do Mundo do Qatar no fim do ano.
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O Fluminense terminou o último Brasileiro na sétima posição e conquistou uma vaga na segunda fase da Libertadores. Nesta temporada, além de brigar pelo título da competição continental, o Tricolor quer se manter na parte de cima da tabela.VEJA TODOS OS JOGOS DO FLUMINENSE NO BRASILEIRÃO:
TURNO
1ª rodada (9/4, 10/4 ou 11/4)Fluminense x Santos
2ª rodada (16/4, 17/4 ou 18/4)Cuiabá x Fluminense
3ª rodada (23/4, 24/4 ou 25/4)Fluminense x Internacional
4ª rodada (30/4, 1/5 ou 2/5)Coritiba x Fluminense
5ª rodada (7/5, 8/5 ou 9/5)Palmeiras x Fluminense
6ª rodada (14/5, 15/5 ou 16/5)Fluminense x Athletico
7ª rodada (21/5, 22/5 ou 23/5)Fortaleza x Fluminense
8ª rodada (28/5, 29/5 ou 30/5)Fluminense x Flamengo
9ª rodada (4/6, 5/6 ou 6/6)Juventude x Fluminense
10ª rodada (8/6 ou 9/6)Fluminense x Atlético-MG
11ª rodada (11/6, 12/6 ou 13/6)Fluminense x Atlético-GO
12ª rodada (15/6 ou 16/6)América-MG x Fluminense
13ª rodada (18/6, 19/6 ou 20/6)Fluminense x Avaí
14ª rodada (25/6, 26/6 ou 27/6)Botafogo x Fluminense
15ª rodada (2/7, 3/7 ou 4/7)Fluminense x Corinthians
16ª rodada (9/7, 10/7 ou 11/7)Fluminense x Ceará
17ª rodada (16/7, 17/7 ou 18/7)São Paulo x Fluminense
18ª rodada (20/7 ou 21/7)Goiás x Fluminense
19ª rodada (23/7, 24/7 ou 25/7)Fluminense x Red Bull Bragantino
RETURNO
20ª rodada (30/7, 31/7 ou 1/8)Santos x Fluminense
21ª rodada (6/8, 7/8 ou 8/8)Fluminense x Cuiabá
22ª rodada (13/8, 14/8 ou 15/8)Internacional x Fluminense
23ª rodada (20/8, 21/8 ou 22/8)Fluminense x Coritiba
24ª rodada (27/8, 28/8 ou 29/8)Fluminense x Palmeiras
25ª rodada (3/9, 4/9 ou 5/9)Athletico x Fluminense
26ª rodada (10/9, 11/9 ou 12/9)Fluminense x Fortaleza
27ª rodada (17/9, 18/9 ou 19/9)Flamengo x Fluminense
28ª rodada (28/9 ou 29/9)Fluminense x Juventude
29ª rodada (30/9, 1/10 ou 3/10)Atlético-MG x Fluminense
30ª rodada (5/10 ou 6/10)Atlético-GO x Fluminense
31ª rodada (8/10, 9/10 ou 10/10)Fluminense x América-MG
32ª rodada (15/10, 16/10 ou 17/10)Avaí x Fluminense
33ª rodada (22/10, 23/10 ou 24/10)Fluminense x Botafogo
34ª rodada (26/10 ou 27/10)Corinthians x Fluminense
35ª rodada (28/10, 29/10 ou 31/10)Ceará x Fluminense
36ª rodada (5/11, 6/11 ou 7/11)Fluminense x São Paulo
37ª rodada (9/11 ou 10/11)Fluminense x Goiás
38ª rodada (13/11)Red Bull Bragantino x Fluminense
Crédito: FluminenseterminouoúltimoBrasileirãonasétimaposição(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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