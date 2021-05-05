Estreante na competição, zagueiro projeta início do Corinthians no Brasileiro sub-17

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Depois de ter sido adiado, o Brasileiro sub-17 começa nesta sexta-feira. O Corinthians estreia contra o Internacional no Parque São Jorge, às 21h30. Para o confronto e sequência da competição, o Timão contará com reforço na defesa: Miguel, de 17 anos, fará sua primeira participação no campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Após disputar o Paulista sub-17 pela equipe na temporada passada, o zagueiro afirma que está com boas expectativas para defender o Corinthians no Brasileiro. Além disso, destaca o peso da camisa do clube e ressalta a busca para chegar longe na competição.

- Minha expectativa para o Brasileiro é muito boa. Vou me dedicar ao máximo todos os jogos, ajudar minha equipe a todo momento e vamos buscar o máximo de pontos possíveis. Estamos defendendo o Corinthians e vamos representar esse manto com muita raça e dedicação - comentou.

Por conta da pandemia, as categorias de base sofreram com diversas alterações no calendário. Miguel acredita que isso pode atrapalhar no ritmo do time em campo, mas exalta que o clube soube aproveitar para corrigir possíveis erros e melhorar taticamente para a estreia.