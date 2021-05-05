Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Estreante na competição, zagueiro projeta início do Corinthians no Brasileiro sub-17
futebol

Estreante na competição, zagueiro projeta início do Corinthians no Brasileiro sub-17

Miguel disputou o Paulista sub-17 com o Timão, mas fará sua primeira partida pelo campeonato nacional, que começa nesta sexta-feira, contra o Internacional...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 16:44
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Depois de ter sido adiado, o Brasileiro sub-17 começa nesta sexta-feira. O Corinthians estreia contra o Internacional no Parque São Jorge, às 21h30. Para o confronto e sequência da competição, o Timão contará com reforço na defesa: Miguel, de 17 anos, fará sua primeira participação no campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Após disputar o Paulista sub-17 pela equipe na temporada passada, o zagueiro afirma que está com boas expectativas para defender o Corinthians no Brasileiro. Além disso, destaca o peso da camisa do clube e ressalta a busca para chegar longe na competição.
- Minha expectativa para o Brasileiro é muito boa. Vou me dedicar ao máximo todos os jogos, ajudar minha equipe a todo momento e vamos buscar o máximo de pontos possíveis. Estamos defendendo o Corinthians e vamos representar esse manto com muita raça e dedicação - comentou.
Por conta da pandemia, as categorias de base sofreram com diversas alterações no calendário. Miguel acredita que isso pode atrapalhar no ritmo do time em campo, mas exalta que o clube soube aproveitar para corrigir possíveis erros e melhorar taticamente para a estreia.
- Vamos confiante para o primeiro jogo, contra o Internacional, que também vem para brigar para chegar longe. Nós estamos vindo de bons treinos, então vamos dar nosso máximo para começarmos a competição com o pé direito. Acredito que o tempo que ficamos sem jogar atrapalha um pouco, porém nesse período treinamos firme e ajustamos cada detalhe. - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados