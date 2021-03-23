Estreando no Paranaense, Coritiba vence o Maringá com gol de Waguininho e expulsão

Em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, porém que valeu como estreia para o Coritiba, a equipe da capital visitou na cidade de Arapongas o Maringá e venceu por 1 a 0, gol do atacante Waguininho.>Como fica a tabela de classificação do ParanaenseCHANCES PAREADAS
A posse de bola, em via de regra, esteve na maioria do tempo com a equipe Alviverde na tentativa de ser o elemento de imposição técnica diante do adversário que sabia sair bem nas jogadas de contra-ataque rápido. Assim, mesmo com o domínio territorial do Coxa Branca, o goleiro Caio chegou a trabalhar muito bem na defesa em chute cara a cara de Igor Paixão.
Porém, enquanto o lateral Paredes forçou Wilson a grande defesa em cobrança de falta, o atacante Mirandinha teve a melhor possibilidade de marcar em penalidade cometida por Natanael e muito bem defendida pelo arqueiro do Coritiba.
VOLTOU ANIMADO
Se nos primeiros minutos do tempo complementar o time do interior do estado avançou suas linhas de marcação e chegou a colocar o sistema de jogo do Coxa Branca em xeque, aos poucos o Alviverde do Alto da Glória foi escapando dessa pressão também contando com o natural arrefecimento físico dos anfitriões.Entretanto, faltava o elemento que já havia sido notado anteriormente em relação as finalizações com pontaria desajustada, algo que mantinha o marcador sem movimentação no Estádio dos Pássaros.
O PRIMEIRO NO ESTADUAL!
Na base do trabalho individual pelos lados do campo, o Coritiba furou o bloqueio defensivo do Maringá com o atacante Igor Paixão se livrando da marcação de dois oponentes com relativa facilidade. No complemento da jogada, ele fez o cruzamento e viu Waguininho mostrar oportunismo na altura da pequena área para tocar de maneira um pouco desajeitada, mas eficiente para mandar pro fundo das redes.
DO CÉU AO INFERNO
Se o confronto poderia terminar com o avante que chegou do Guarani como o verdadeiro herói do compromisso, já nos acréscimos Waguininho acabou reclamando de maneira mais intensa com a arbitragem e, recebendo o segundo cartão amarelo, foi expulso.FICHA TÉCNICAMARINGÁ FC 0 x 1 CORITIBA
Local: Estádio dos Pássaros, em Arapongas (PR)Data e hora: 23/03/2021 - 15h45Árbitro: Ivan Correa LaureanoAssistentes: Leandro Polli Glugoski e Iremar de Oliveira GirottoCartões amarelos: Gustavo Vintecinco, Gustavo Cazonatti, Áquila, Nhayson, Brito (MAR) / Val, Natanael, Waguininho, Rafinha (CTB)Cartões vermelhos: Waguininho (CTB)GOLS: Waguininho (33'/2°T)
MARINGÁ FC (Técnico: Marcos Soares)
Caio; Nhayson, Rafael Castro, Gustavo Vilar e Paredes; Gustavo Cazonatti, Sheldon (Bassani, aos 20'/2°T) e Parrudo (Brito, aos 29'/2°T); Mirandinha, Gustavo Vintecinco (Patrickão, aos 20'/2°T) e Vinicius Faria (Matheus Moraes, aos 20'/2°T e Renê, aos 29'/2°T).
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)
Wilson; Natanael (Matheus Bueno, aos 13'/2°T), Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Willian Farias, Val e Rafinha (Luiz Henrique, aos 37'/2°T); Waguininho, Robinho (Valdeci, aos 13'/2°T) e Igor Paixão (Guilherme Biro, aos 44'/2°T).