Estreando no Brasileirão em 2020, João Pedro frisa: 'sempre importante pontuar'

Crédito: Divulgação/São Paulo

Em seu primeiro jogo como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Bahia empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, na última quinta-feira. Agora, a equipe soma sete pontos, na quarta colocação, e segue invicta após três jogos disputados.

O lateral-direito João Pedro, que estreou na competição ao atuar como titular diante do time paulista, valorizou o ponto conquistado e comemorou a sua volta ao Tricolor de Aço.

- Sabemos a importância de pontuar sempre que for possível, ainda mais atuando como visitante. Lamentamos que por muito pouco não conseguimos o triunfo, mas o time do São Paulo é muito qualificado, tem ótimos jogadores e esse ponto somado vai nos ajudar bastante lá na frente. Agora é continuar nessa pegada porque domingo temos mais um ótimo adversário, também fora de casa, e vamos em busca dos três pontos - projetou João Pedro.

Emprestado pelo Porto, João Pedro veste a camisa do Bahia desde agosto de 2019. Na atual temporada, o defensor atuou em 17 jogos, sendo 16 como titular, entre Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano além do Brasileirão.

- Fico contente por iniciar como titular e fazer a minha estreia no Brasileirão. Agradeço a confiança da comissão técnica e aos meus companheiros. Temos uma disputa sadia na posição e quem sai ganhando com isso é o Bahia - concluiu.