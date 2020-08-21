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Estreando no Brasileirão em 2020, João Pedro frisa: 'sempre importante pontuar'

Lateral-direito que começou jogando pelo Bahia na vaga comumente ocupada por Nino Paraíba agradeceu a oportunidade dada por Roger Machado...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 14:50

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 14:50

Crédito: Divulgação/São Paulo
Em seu primeiro jogo como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Bahia empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, na última quinta-feira. Agora, a equipe soma sete pontos, na quarta colocação, e segue invicta após três jogos disputados.
O lateral-direito João Pedro, que estreou na competição ao atuar como titular diante do time paulista, valorizou o ponto conquistado e comemorou a sua volta ao Tricolor de Aço.
- Sabemos a importância de pontuar sempre que for possível, ainda mais atuando como visitante. Lamentamos que por muito pouco não conseguimos o triunfo, mas o time do São Paulo é muito qualificado, tem ótimos jogadores e esse ponto somado vai nos ajudar bastante lá na frente. Agora é continuar nessa pegada porque domingo temos mais um ótimo adversário, também fora de casa, e vamos em busca dos três pontos - projetou João Pedro.
Emprestado pelo Porto, João Pedro veste a camisa do Bahia desde agosto de 2019. Na atual temporada, o defensor atuou em 17 jogos, sendo 16 como titular, entre Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano além do Brasileirão.
- Fico contente por iniciar como titular e fazer a minha estreia no Brasileirão. Agradeço a confiança da comissão técnica e aos meus companheiros. Temos uma disputa sadia na posição e quem sai ganhando com isso é o Bahia - concluiu.
O Bahia volta a campo no próximo domingo (23) diante do Ceará, às 20h, no Castelão, pela quinta rodada do Brasileirão.

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