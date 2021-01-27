Estrangeiros são responsáveis por quase 10% dos gols do Brasileirão

Crédito: Cano e Benítez são os destaques do Vasco (André Durão

Um fato curioso chamou a atenção nos jogos desta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro: dos quatro gols anotados na noite, três foram feitos por estrangeiros. Na vitória do Atlético Mineiro por 2 a 0 sobre o Santos, o venezuelano Savarino estufou as redes duas vezes. Já no empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Vasco, foi o argentino Benítez, da equipe carioca, quem marcou. O único tento brasileiro foi de Breno Lopes, pelo Alviverde.

A proporção de 75%, claro, não é comum. Mas o volume de gols marcados por gringos no Brasileirão 2020 é alto. Das 792 bolas na rede até agora, em 318 partidas, 74 foram empurradas por atletas nascidos fora do Brasil - o equivalente a 9,3%. Sem contar os três gols de Marcos Paulo, jovem atacante do Fluminense que tem nacionalidade portuguesa, e de Chico, do Atlético Goianiense, filho de sul-coreanos.

Quem tem ajudado bastante a engrossar essa lista é outro vascaíno: Germán Cano. Apesar de ter passado em branco contra o Palmeiras, o atacante argentino é o gringo com mais gols nesta edição do Brasileiro, com 13. Com os dois tentos anotados sobre o Peixe, Savarino chegou a 7 na competição e agora ocupa a 2ª posição no ranking, superando o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo.

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