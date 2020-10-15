'Estou menos obcecado em fazer gols', diz Messi, capa em revista argentina

O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, disse em entrevista à revista argentina "La Garganta Poderosa" que hoje seu estilo de jogo esta focado única e exclusivamente em ajudar sua equipe e não mais pensando mais no individual.- Hoje estou menos obcecado com o gol, por exemplo, e procuro contribuir ao máximo para a equipe - disse Messi, que também falou sobre temas sociais na Argentina, como a união de trabalhadores no período da Covid-19.