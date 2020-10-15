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'Estou menos obcecado em fazer gols', diz Messi, capa em revista argentina

Jogador do Barcelona deu entrevista à revista "La Garganta Poderosa" no período que esteve com a seleção para as Eliminatórias. Lula e Dilma já foram entrevistados pela revista...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 16:21
Crédito: Reprodução
O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, disse em entrevista à revista argentina "La Garganta Poderosa" que hoje seu estilo de jogo esta focado única e exclusivamente em ajudar sua equipe e não mais pensando mais no individual.- Hoje estou menos obcecado com o gol, por exemplo, e procuro contribuir ao máximo para a equipe - disse Messi, que também falou sobre temas sociais na Argentina, como a união de trabalhadores no período da Covid-19.
O jogador é a capa de número 100 da revista, que já teve os ex-presidentes brasileiros Lula e Dilma Rousseff também entrevistados. É a segunda vez que o jogador aparece como principal entrevistado da revista. Em 2011, na décima edição, o jogador também falou com seus compatriotas.

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