'Estou bem e com força para enfrentar o processo', diz Agüero após sofrer arritmia cardíaca

Crédito: PAU BARRENA / AFP

Após sofrer uma arritmia cardíaca no empate do Barcelona com o Alavés, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, o atacante Sergio Agüero se pronunciou pela primeira vez. Em uma rede social, o argentino de 33 anos agradeceu as mensagens de apoio e garantiu estar bem.- Estou bem e com muita força para enfrentar o processo de recuperação. Quero agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e amor que hoje fortalecem o meu coração - disse Agüero no Twitter.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga Na última segunda-feira, após Agüero realizar novos exames, o Barcelona informou que o camisa 19 será desfalque por três meses, sendo acompanhado por médicos neste período. Não é possível saber se o argentino voltará a jogar ainda nesta temporada.

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