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'Estou bem e com força para enfrentar o processo', diz Agüero após sofrer arritmia cardíaca

Atacante do Barcelona posta mensagem nas redes sociais e agradece o apoio dos fãs. Jogador ficará afastado dos gramados por três meses com acompanhamento médico...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 14:25

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 14:25

Crédito: PAU BARRENA / AFP
Após sofrer uma arritmia cardíaca no empate do Barcelona com o Alavés, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, o atacante Sergio Agüero se pronunciou pela primeira vez. Em uma rede social, o argentino de 33 anos agradeceu as mensagens de apoio e garantiu estar bem.- Estou bem e com muita força para enfrentar o processo de recuperação. Quero agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e amor que hoje fortalecem o meu coração - disse Agüero no Twitter.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga Na última segunda-feira, após Agüero realizar novos exames, o Barcelona informou que o camisa 19 será desfalque por três meses, sendo acompanhado por médicos neste período. Não é possível saber se o argentino voltará a jogar ainda nesta temporada.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021
Contratado pelo Barcelona nesta temporada, após deixar o Manchester City ao final de seu contrato, Agüero fez apenas cinco jogos desde que chegou ao clube catalão. Na pré-temporada, o argentino sofreu uma lesão na panturrilha, que atrasou sua estreia. O atacante marcou um gol, no clássico com o Real Madrid.

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