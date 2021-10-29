Estoril x Benfica: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Português

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Neste sábado, Estoril e Benfica se enfrentam em partida válida pela décima rodada do Campeonato Português. O Benfica procura uma vitória fora de casa para se manter na liderança, enquanto o Estoril procura dar sequência aos quatro jogos sem perder. O confronto, no Estádio António Coimbra da Mota, está marcado para às 15h (horário de Brasília).> Confira a tabela da Primeira Liga

ESTORILO Estoril vem de uma grande fase e está em quarto lugar na tabela do Campeonato Português. A equipe vai jogar em casa contra um adversário mais qualificado em busca de um resultado para dar sequência a boa fase na competição.

BENFICAO Benfica é o líder do campeonato e busca uma vitória para se manter nessa posição do Campeonato Português. A equipe vem de um empate com o Vitória de Guimarães pela Taça da Liga e busca voltar a triunfar. FICHA TÉCNICA

Estoril x BenficaCampeonato Português - 10º rodada

Data e horário: 30/01/2021, às 15h (de Brasília)Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Estoril (POR)Árbitro: João PinheiroOnde assistir: Fox Sports e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTORIL (Técnico: Bruno Baltazar)Figueira; Soria, Ferraresi, Lucas e Joãozinho; Gamboa, Rosier e Franco; Arthur Gomes, Lourenço e Fonte.

Desfalques: nenhum.

BENFICA (Técnico Jorge Jesus)Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Meité, Taarabt, Radonjic, Álex Grimaldo e Pizzi; Ramos e Everton.