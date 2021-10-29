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Estoril x Benfica: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Português

Benfica busca mais uma vitória para se manter na liderança da competição, enquanto o Estoril joga em casa para manter a boa fase
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Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 19:10
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Neste sábado, Estoril e Benfica se enfrentam em partida válida pela décima rodada do Campeonato Português. O Benfica procura uma vitória fora de casa para se manter na liderança, enquanto o Estoril procura dar sequência aos quatro jogos sem perder. O confronto, no Estádio António Coimbra da Mota, está marcado para às 15h (horário de Brasília).> Confira a tabela da Primeira Liga
ESTORILO Estoril vem de uma grande fase e está em quarto lugar na tabela do Campeonato Português. A equipe vai jogar em casa contra um adversário mais qualificado em busca de um resultado para dar sequência a boa fase na competição.
BENFICAO Benfica é o líder do campeonato e busca uma vitória para se manter nessa posição do Campeonato Português. A equipe vem de um empate com o Vitória de Guimarães pela Taça da Liga e busca voltar a triunfar. FICHA TÉCNICA
Estoril x BenficaCampeonato Português - 10º rodada
Data e horário: 30/01/2021, às 15h (de Brasília)Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Estoril (POR)Árbitro: João PinheiroOnde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ESTORIL (Técnico: Bruno Baltazar)Figueira; Soria, Ferraresi, Lucas e Joãozinho; Gamboa, Rosier e Franco; Arthur Gomes, Lourenço e Fonte.
Desfalques: nenhum.
BENFICA (Técnico Jorge Jesus)Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Meité, Taarabt, Radonjic, Álex Grimaldo e Pizzi; Ramos e Everton.
Desfalques: Gil Dias, Seferovic e Pinho (lesionados).

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