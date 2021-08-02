Esteves se despede do Palmeiras e viaja aos Estados Unidos para assinar com clube da MLS

Crédito: Cesar Greco

O lateral-esquerdo Lucas Esteves está de saída do Palmeiras. O destino é o Colorado Rapids, que disputa a Major League Soccer - a elite do futebol nos Estados Unidos. A reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que o atleta viajou no último domingo (01) e cumprirá cinco dias de quarentena antes de assinar com o novo clube. O acordo é por empréstimo de um ano, com opção de compra ao término do vínculo.

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Sem espaço entre os profissionais sob o comando de Abel Ferreira, Esteves teria ainda menos chances com a chegada de Jorge e Joaquín Piquerez para o seu setor. Assim, a diretoria do Palmeiras buscou diversos destinos para o jovem lateral e as tratativas com o Colorado Rapids evoluíram rapidamente. A negociação também pode estreitar os laços do Verdão com o rico mercado norte-americano.

No último sábado (31), Esteves publicou em suas redes sociais uma foto se despedindo do Palmeiras e recebeu comentários carinhosos de alguns companheiros de equipe.

Veja a tabela completa do BrasileirãoDudu respondeu à publicação com uma mensagem desejando sorte ao jovem. “Te amo, irmãozinho! Vai com Deus. Juízo Sempre!”, comentou o atacante. Já Lucas Lima, conhecido por ser muito próximo das Crias da Academia, citou que já estava com saudade.

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