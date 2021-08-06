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Esteves realiza exames e deve ser anunciado em breve pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos

Lateral irá assinar um contrato por empréstimo de um ano
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LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 07:30

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco
O lateral-esquerdo Lucas Esteves está de saída do Palmeiras para Colorado Rapids, dos Estados Unidos. O jogador, inclusive, já se despediu dos ex-companheiros de time e viajou para o país. Conforme a informação de Jeff Carlisle, jornalista da ESPN, nesta quinta-feira (5), ele realizou exames para poder ser anunciado pelo time norte-americano.A Cria da Academia perdeu espaço no time de Abel Ferreira depois de ter sido utilizada no Paulistão e não vinha atuando. Com a chegada de Jorge e Piquerez, a disputa por uma vaga em seu setor ficou ainda mais apertada. Assim, a diretoria do Alviverde buscou diversos destinos para o jovem lateral e as tratativas com o clube da Major League Soccer evoluíram rapidamente. O acordo é por empréstimo de um ano, com opção de compra ao término do vínculo.O Colorado Rapids buscou Esteves como peça de reposição para a saída do lateral Sam Vines, negociado com o futebol holandês. O colunista norte-americano publicou repercutiu essa notícia logo em seguida em sua rede social e afirmou que o brasileiro chegou na hora certa no time.
Lucas Esteves foi formado na base do Palmeiras e tem 21 anos. No clube, disputou apenas 27 partidas e marcou um gol (no clássico diante do Santos no Paulistão). Ele chegou a ser convocado para um período de treinos na Seleção Brasileira, durante a disputa da Copa América em 2021.

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