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'Estão preparando os contratos', diz agente de Torrent sobre o interesse do Flamengo

Empresário do técnico espanhol relatou proximidade entre o seu cliente e o clube, que busca o substituto de Jorge Jesus...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:51
Crédito: Domènec Torrent pode acertar com o Flamengoe substituir Jorge Jesus (Divulgação / New York City FC
O Flamengo deu mais um passo para contratar o substituto de Jorge Jesus. Nesta terça-feira, Domènec Torrent, de 58 anos e que estava sem clube, ouviu mais a respeito do projeto rubro-negro, através de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta. E há indícios de negócio encaminhado, de acordo com o agente do técnico, Josep Maria Orobitg, que externou o seguinte, em contato ao LANCE!:
- Estão preparando os contrato - falou Orobitg, brevemente.
Livre no mercado desde que deixou o New York City FC, da MLS (entre 2018 e 2019), Domènec Torrent, de 58 anos, já havia afirmado, em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que conhece com profundidade os jogadores do Fla.
- Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm - falou, antes de salientar:
- Também leio os jornais, sei dos rumores, mas não fui contactado diretamente. Na América do Sul, tenho um colaborador de confiança, que me advertiu que poderia haver interesse da parte deles. Mas até hoje não falei com ninguém. A minha prioridade é treinar um grande clube. O Flamengo é um dos maiores ao redor do mundo.
O Flamengo trabalha em silêncio. A aguardar se o negócio com o espanhol se concretizará e se, desta vez, a fumaça branca (em alusão ao Vaticano com o anúncio de um novo Papa) aparecerá no perfil de Marcos Braz.

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