'Estão preparando os contratos', diz agente de Torrent sobre o interesse do Flamengo

Crédito: Domènec Torrent pode acertar com o Flamengoe substituir Jorge Jesus (Divulgação / New York City FC

O Flamengo deu mais um passo para contratar o substituto de Jorge Jesus. Nesta terça-feira, Domènec Torrent, de 58 anos e que estava sem clube, ouviu mais a respeito do projeto rubro-negro, através de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta. E há indícios de negócio encaminhado, de acordo com o agente do técnico, Josep Maria Orobitg, que externou o seguinte, em contato ao LANCE!:

- Estão preparando os contrato - falou Orobitg, brevemente.

Livre no mercado desde que deixou o New York City FC, da MLS (entre 2018 e 2019), Domènec Torrent, de 58 anos, já havia afirmado, em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que conhece com profundidade os jogadores do Fla.

- Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm - falou, antes de salientar:

- Também leio os jornais, sei dos rumores, mas não fui contactado diretamente. Na América do Sul, tenho um colaborador de confiança, que me advertiu que poderia haver interesse da parte deles. Mas até hoje não falei com ninguém. A minha prioridade é treinar um grande clube. O Flamengo é um dos maiores ao redor do mundo.