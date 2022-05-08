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'Estamos tentando de tudo para construir um ano de sucesso para o Vasco', afirma Edimar após vitória

Lateral-esquerdo disse que os jogadores tem tentado escrever uma nova história pelo clube, deixando 2021 para trás. Equipe volta a campo domingo, dia 15, às 16, contra o Bahia...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 21:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 21:37
A pressão que o elenco do Vasco tem enfrentado para buscar a vitória é evidente. Com isso, a vitória por 1 a 0 sobre o CSA, em São Januário, traz um alívio tanto para o grupo como para o técnico Zé Ricardo. Na saída de campo, o lateral-esquerdo Edimar desabafou e disse que os jogadores tem tentado escrever uma nova história pelo clube, deixando 2021 para trás. - Espetacular. A gente sabe que o que é vestir essa camisa pesada, tem história. Sabemos o momento em que estamos vivendo, torcedor impaciente. Entendemos também a impaciência deles. Mas queria deixar um argumento claro aqui. Temos um grupo novo, totalmente novo. Ano passado ficou. Estamos tentando de tudo para construir um ano de sucesso para o Vasco. Levar o Vasco para a primeira divisão - salientou, e em seguida acrescentou:
+ Confira e simule a tabelada Série B do Campeonato Brasileiro ​- Esse desabafo é mais por isso, a pressão que estamos vivendo durante o dia a dia. E também saber que uma vitória hoje era muito importante sabendo da qualidade do time do CSA - ressaltou.
+ ATUAÇÕES: Palacios e Figueiredo entram e são os destaques do Vasco; Gabriel Pec marca o gol da vitória
Com a vitória, o Cruz-Maltino soma 10 pontos em seis rodadas e agora ocupa a quinta colocação com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Na próxima rodada, os cariocas medem força com o líder Bahia, no domingo, às 16h, também na Colina histórica.
Crédito: EdimarcomemorouavitóriadoVascosobreoCSAedesabafousobreapressão(GuilhermePannain/AssessoriaP2

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