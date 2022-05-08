'Estamos tentando de tudo para construir um ano de sucesso para o Vasco', afirma Edimar após vitória

A pressão que o elenco do Vasco tem enfrentado para buscar a vitória é evidente. Com isso, a vitória por 1 a 0 sobre o CSA, em São Januário, traz um alívio tanto para o grupo como para o técnico Zé Ricardo. Na saída de campo, o lateral-esquerdo Edimar desabafou e disse que os jogadores tem tentado escrever uma nova história pelo clube, deixando 2021 para trás. - Espetacular. A gente sabe que o que é vestir essa camisa pesada, tem história. Sabemos o momento em que estamos vivendo, torcedor impaciente. Entendemos também a impaciência deles. Mas queria deixar um argumento claro aqui. Temos um grupo novo, totalmente novo. Ano passado ficou. Estamos tentando de tudo para construir um ano de sucesso para o Vasco. Levar o Vasco para a primeira divisão - salientou, e em seguida acrescentou: