Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Estamos desapontados', diz técnico do Borussia Dortmund depois de derrota com gol nos minutos finais
futebol

'Estamos desapontados', diz técnico do Borussia Dortmund depois de derrota com gol nos minutos finais

Edin Terzic elogia postura do time alemão, diz que jogo foi equilibrado, mas gol no final desapontou a todos. Treinador afirma que equipe se doará ao máximo no jogo de volta...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:29
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic lamentou a derrota para o Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Para o comandante, sua equipe jogou bem, mas o gol de Foden no final deixou todo mundo desapontado.
+ Veja a tabela da Champions League- Sabíamos que eles estariam com a bola por longos períodos, mas queríamos tentar determinar onde eles teriam a bola. Conseguimos fazer isso muito bem. Reduzimos as chances deles ao mínimo e representamos uma ameaça para eles quando avançamos. Foi equilibrado, por isso estamos desapontados com o resultado no final - disse para a "DAZN".
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
O comandante aurinegro também citou uma conversa com Pep Guardiola após a partida e disse que o catalão o elogiou. Para Terzic, sua equipe dará tudo para avançar às semifinais.
- Pep me dirigiu algumas palavras bonitas depois da partida, mas a eliminatória ainda não terminou e nós nos veremos novamente em oito dias. É intervalo e o duelo ainda está aberto. Estaremos prontos para dar tudo de nós para reverter o resultado e chegar à próxima fase.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados