'Estamos desapontados', diz técnico do Borussia Dortmund depois de derrota com gol nos minutos finais

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Técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic lamentou a derrota para o Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Para o comandante, sua equipe jogou bem, mas o gol de Foden no final deixou todo mundo desapontado.

+ Veja a tabela da Champions League- Sabíamos que eles estariam com a bola por longos períodos, mas queríamos tentar determinar onde eles teriam a bola. Conseguimos fazer isso muito bem. Reduzimos as chances deles ao mínimo e representamos uma ameaça para eles quando avançamos. Foi equilibrado, por isso estamos desapontados com o resultado no final - disse para a "DAZN".

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O comandante aurinegro também citou uma conversa com Pep Guardiola após a partida e disse que o catalão o elogiou. Para Terzic, sua equipe dará tudo para avançar às semifinais.