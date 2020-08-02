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'Estamos construindo uma equipe bem competitiva', diz Paulo Autuori

Treinador exalta solidez da equipe no duelo deste sábado de Nilton Santos, mas reconhece que o Glorioso tem penado nas tomadas de decisão...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 22:14

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 22:14

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O técnico Paulo Autuori destacou o desempenho do Botafogo no novo duelo com o Fluminense, pela Taça Gérson e Didi. Em entrevista divulgada pela Botafogo TV neste sábado, o comandante alvinegro disse crer que a equipe chegará ao Brasileiro com boa competitividade.
- Nosso objetivo era fazer amistosos com equipes que tivéssemos parâmetros do que nos espera no Brasileiro. Foi ótimo fazer estes jogos com o Fluminense. Saio satisfeito pois estamos construindo uma equipe que não chega a ser espetacular, mas é competitiva, como demonstrou especialmente no primeiro tempo. Tivemos oportunidade de marcar mas, de qualquer forma, saio satisfeito pelos dois jogos e pelo nível que demonstramos - afirmou.
Autuori admitiu que a equipe ainda tem muito a ajustar, em especial pelo período que ficou sem jogar em virtude da paralisação das competições.
- Seria leviano da minha parte pensar que a equipe está pronta. Mas foi importante ver a verticalidade da equipe. Temos de melhorar nas nossas tomadas de decisão, mas estamos a passos sólidos de montar nossa equipe - declarou.
O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, no dia 9 de agosto, às 11h.

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