'Estamos construindo uma equipe bem competitiva', diz Paulo Autuori

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O técnico Paulo Autuori destacou o desempenho do Botafogo no novo duelo com o Fluminense, pela Taça Gérson e Didi. Em entrevista divulgada pela Botafogo TV neste sábado, o comandante alvinegro disse crer que a equipe chegará ao Brasileiro com boa competitividade.

- Nosso objetivo era fazer amistosos com equipes que tivéssemos parâmetros do que nos espera no Brasileiro. Foi ótimo fazer estes jogos com o Fluminense. Saio satisfeito pois estamos construindo uma equipe que não chega a ser espetacular, mas é competitiva, como demonstrou especialmente no primeiro tempo. Tivemos oportunidade de marcar mas, de qualquer forma, saio satisfeito pelos dois jogos e pelo nível que demonstramos - afirmou.

Autuori admitiu que a equipe ainda tem muito a ajustar, em especial pelo período que ficou sem jogar em virtude da paralisação das competições.

- Seria leviano da minha parte pensar que a equipe está pronta. Mas foi importante ver a verticalidade da equipe. Temos de melhorar nas nossas tomadas de decisão, mas estamos a passos sólidos de montar nossa equipe - declarou.