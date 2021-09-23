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futebol

Estafe de Daniel Alves faz contraproposta, e Fluminense tenta fechar contratação nesta quinta

Inscrições do Brasileirão terminam nesta sexta-feira; funcionários do clube já estão de sobreaviso em caso de sucesso no negócio...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 12:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 12:54
Crédito: PEDRO PARDO / AFP
O Fluminense está mais próximo de fechar a contratação do lateral-direito Daniel Alves. Após apresentar uma proposta oficial na segunda-feira, o Tricolor recebeu uma contraproposta do estafe do jogador e espera acertar os detalhes para acertar já nesta quinta. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.
No clube, os funcionários já estão de sobreaviso para um possível anúncio oficial. Caso haja um denominador comum, o Flu correrá para inscrever o atleta no Campeonato Brasileiro até esta sexta-feira, prazo limite. Como disputou apenas seis jogos pelo São Paulo, Daniel Alves ainda pode atuar por outro clube na mesma competição.
O Fluminense ficou praticamente sozinho no negócio entre os clubes brasileiros, já que as conversas com Flamengo e Athletico-PR esfriaram nos últimos dias. Sem poder pagar grandes salários, o Tricolor aposta em mais tempo de contrato e um projeto para seduzir o atleta, campeão olímpíco neste ano.
Desde que chegou ao São Paulo em 2019, Daniel Alves não repetiu os bons desempenhos que teve ao longo da carreira e acabou recebendo críticas da torcida, especialmente pelo alto salário de cerca de R$ 1,5 milhão (junto aos direitos de imagem). Foram 95 jogos, com dez gols marcados, além de 14 assistências. Ele conquistou o Campeonato Paulista, mas estava lesionado no segundo jogo da decisão.
Mesmo assim, Daniel Alves é visto como um jogador que pode aumentar o nível do elenco, tanto pelo desempenho em campo quanto fora dele. O Flu aposta na mescla entre os mais experientes e os mais jovens justamente por ter muitos garotos da base, como é o caso de Calegari, de 19 anos. Samuel Xavier é o atual titular da posição.

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