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Estadual Sub-15: Fluminense goleia o Volta Redonda e encaminha sua vaga para semifinal

Tricolor das Laranjeiras vence por 4 a 0 neste sábado (30) no Estádio Raulino de Oliveira, no jogo de ida das quartas de finais da competição...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 20:13
Crédito: Reprodução/Fluminense
O Fluminense conseguiu uma vantagem promissora na sua primeira partida pelas quartas de finais do Estadual Sub-15. Com uma atuação avassaladora complementada com dois gols de Brasília, posteriormente, gols de Logan e Júlio César, a equipe tricolor goleou por 4 a 0 o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira neste sábado (30).Nos minutos iniciais, Brasília driblou o goleiro e mandou para a rede. Em seguida, o jovem acertou um chutaço de longe.
Impetuosa, a equipe das Laranjeiras não teve dificuldade para ampliar. Júlio Cesar avançou com tranquilidade até a área e estufou a rede. Em jogada individual, Logan decretou a goleada.
O técnico Lindolfo Melo valorizou o desempenho dos tricolores.
- Fizemos uma partida segura e conseguimos abrir uma boa vantagem neste primeiro jogo. Vamos seguir trabalhando forte agora durante a semana para confirmar a nossa classificação no segundo jogo em Xerém - disse.
O jogo de volta será realizado em Xerém, mas a data e horário ainda não foram confirmados pela Ferj.

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