Estadual Sub-15: Fluminense goleia o Volta Redonda e encaminha sua vaga para semifinal

Crédito: Reprodução/Fluminense

O Fluminense conseguiu uma vantagem promissora na sua primeira partida pelas quartas de finais do Estadual Sub-15. Com uma atuação avassaladora complementada com dois gols de Brasília, posteriormente, gols de Logan e Júlio César, a equipe tricolor goleou por 4 a 0 o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira neste sábado (30).Nos minutos iniciais, Brasília driblou o goleiro e mandou para a rede. Em seguida, o jovem acertou um chutaço de longe.

Impetuosa, a equipe das Laranjeiras não teve dificuldade para ampliar. Júlio Cesar avançou com tranquilidade até a área e estufou a rede. Em jogada individual, Logan decretou a goleada.

O técnico Lindolfo Melo valorizou o desempenho dos tricolores.

- Fizemos uma partida segura e conseguimos abrir uma boa vantagem neste primeiro jogo. Vamos seguir trabalhando forte agora durante a semana para confirmar a nossa classificação no segundo jogo em Xerém - disse.