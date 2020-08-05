Estado de Itair Machado é delicado, com quadro de pneumonia, mas ele respira sem ajuda de aparelhos

O ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, segue internado no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. O dirigente foi encaminhado à unidade de saúde por estar infectado pelo novo coronavírus na noite de terça-feira, 4 de agosto. Itair foi levado para a UTI e apresenta um quadro de pneumonia causado pelas complicações Covid-19.

Segundo o hospital, Itair apresenta "instabilidade clínica e respiratória" e uma descompensação do diabetes, que é um dos fatores de risco de morte da Covid-19. O relato do Madre Teresa diz também que Itair está está lúcido e sem necessidade de ventilação mecânica. Itair Machado foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá, entre 2018 e 2019. O dirigente foi um dos pivôs da grave crise que a Raposa vive dentro e fora de campo, sendo considerado um dos responsáveis pela quebradeira financeira que o time celeste vive.