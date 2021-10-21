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Estádios de BH agora podem receber até 50 % de público em nova flexibilização da prefeitura

O executivo da capital mineira ampliou de 30% para 50% da capacidade das arenas em pouco mais de uma semana...
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Publicado em 

20 out 2021 às 21:16

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 21:16

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Depois de ampliar a presença de público de 30% para 40% nos estádios de Belo Horizonte, a prefeitura da capital mineira fez nova flexibilização, passando para 50% o volume de pessoas que podem estar nas arenas esportivas. Assim, as torcidas de América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro poderão ocupar até 50% da capacidade do Mineirão e do Independência nos seus compromissos em casa. O executivo mineiro fez nova reunião para aumentar a flexibilização do protocolo de Covid-19 e vai oficializar a mudança no Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado, 23 de outubro. A alegação do comitê anti-covid é que com o avanço da vacinação em Belo Horizonte e estabilidade de casos, havia ambiente para outra liberação de pessoas nos estádios. A reunião contou com a presença dos representantes Galo Raposa e Coelho. A PBH determinou que os portões podem ficar abertos até uma hora antes do jogo. As outras medidas sanitárias seguem, como apresentar teste negativo ou estar com as duas doses de vacina comprovadas, além do uso de máscaras e álcool gel. Assim, o Mineirão poderá receber 31 mil torcedores e o Independência, 11.500 pessoas em suas arquibancadas.

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